Le occhiaie, il brutto regalo del 2020. Ma per cancellarle dobbiamo cambiare vita

Il 2020 è l’anno del coronavirus ma sarà ricordato, negli ambienti professionali della bellezza e della salute, anche come l’anno delle occhiaie. Basta fare un giro in profumeria, in farmacia o in erboristeria per avere la conferma che i prodotti maggiormente richiesti – dalle donne, ma non solo – sono correttori, creme e maschere anti borse e anti-occhiaie, infusi e integratori a base di camomilla e sostanze lenitive. Vale a Termoli come a Campobasso, a Roma come a Milano e fin nei centri più piccoli.

Tra le cause principali della formazione di occhiaie infatti ci sono la mancanza di sonno, l’eccessiva stanchezza (sia fisica che mentale), lo stress, la cattiva alimentazione, la mancanza di esercizio fisico o l’elevato consumo di caffeina e alcol. L’alcol, in modo particolare, ha registrato un incremento massiccio con il lockdown e i suoi effetti non si vedono soltanto sul fegato a lungo termine, ma anche sul volto.

Gli occhi inoltre, con l’obbligo di indossare la mascherina, sono la parte più visibile del viso nonché spessa l’unica che colpisce chi abbiamo di fronte. Stiamo imparando a parlare con gli occhi perché dobbiamo tenere la bocca e il naso ben coperti. Ed ecco, allora, che le occhiaie – che altro non sono se non l’alterazione del colore della pelle sotto le palpebre che è molto più delicata e sottile delle altre parti del corpo – diventano ancora più evidenti.

Se è vero che tra le cause principali delle occhiaie ci sono da una parte una predisposizione genetica, dall’altra l’appartenenza a determinati gruppi etnici (toni della pelle più scuri sono più inclini a iperpigmentazione intorno alla zona degli occhi), esistono tuttavia altre cause e fattori che provocano o acuiscono quegli antiestetici aloni quasi bluastri sotto gli occhi. E sono tutti fattori legati e collegati alla vita sotto lockdown.

Prima di tutto c’è la mancanza di sonno o l’eccessiva stanchezza. I vasi sanguigni si dilatano e assumono un colore grigio o bluastro. Anche l’uso spasmodico del telefonino, che orai ci accompagna da mesi e mesi, incide sulla formazione delle occhiaie. Guardare video, rispondere a whatsapp, email, scorrere i social network è diventata l’abitudine notturna più diffusa tra gli italiani. Secondo un sondaggio 8 italiani su 10 sostengono che controllare lo smartphone è l’ultima cosa che fanno prima di coricarsi. Ma la luce blu emessa dai telefonini inibisce la secrezione di melatonina, che è l’ormone che favorisce il sonno.

Anche la dieta influisce sulle occhiaie che sono favorite da una alimentazione disordinata, dalla mancanza di ferro, dalla ritenzione idrica.

“Le occhiaie sono di solito molto fastidiose esteticamente ma non necessariamente sono causate da malattie gravi – spiega Marco Moschi, Direttore Sanitario di Clinica Baviera, centro medico all’avanguardia nel campo dell’oftalmologia -. Nella maggior parte dei casi dipendono da mancanza di sonno, ansia o stress e tendono ad avere breve durata. Il 2020 è stato un anno complicato, pieno di paure e preoccupazioni, tutti presupposti per far “proliferare” le occhiaie sotto gli occhi di molti italiani”.

Gli esperti di Clinica Baviera (che ha sede in Italia, Spagna, Germania e Austria) ha realizzato un vademecum per contribuire a ridurre le occhiaie, dal quale emerge chiaramente che la prima cosa da fare è cambiare stile di vita.

– Andare a dormire sempre alla stessa ora e svegliarsi alla stessa ora.

Questo dovrebbe essere fatto anche nei fine settimana. La routine aiuta infatti a regolare i ritmi interni del nostro corpo.

– Non usare il cellulare prima di andare a dormire.

Guardare video, rispondere a whatsapp, email, giocare o dare un ultimo sguardo ai social network è diventata l’abitudine notturna più diffusa tra gli italiani. Ma la luce blu dei telefonini inibisce la secrezione di melatonina, che è l’ormone che favorisce il sonno.

– Fare esercizio fisico regolarmente.

L’esercizio fisico è uno dei modi migliori per migliorare il sonno e la salute. L‘esercizio fisico quotidiano dimezza il tempo necessario agli adulti per addormentarsi e garantisce oltre mezz’ora di sonno in più a notte.

– Prendersi cura della camera da letto e usare cuscini e materasso giusti.

In camera da letto bisognerebbe cercare di ridurre al minimo i rumori esterni, le luci artificiali provenienti da dispositivi come sveglie, televisione, telefoni cellulari… È inoltre importante avere una temperatura adeguata tra i 18 e i 20°. Dormire poi su materasso e cuscini non adeguati può causare dolori cervicali, alle spalle e alla schiena.

– Fare un bagno o una doccia rilassante. Un bagno o una doccia calda un’ora e mezza prima di andare a dormire può aiutare a rilassarsi e a migliorare la qualità del sonno, soprattutto negli adulti più anziani.

– Evitare alcolici. La “nocturia” è la necessità di urinare eccessivamente durante la notte, cosa che di conseguenza può influire sulla qualità del sonno. Bere grandi quantità di liquidi prima di andare a letto può causare sintomi simili, anche se alcune persone sono più sensibili di altre. Detto questo, bere ed essere ben idratati è vitale per la salute, quindi è consigliabile ridurre l’assunzione di liquidi a fine giornata e bere di più nell’arco di tutto il giorno. L’alcol, invece, di notte può provocare o acuire apnee notturne, il russare o altri disturbi del sonno.

– Mangiare pesante a cena o cenare troppo tardi sono cose che contribuiscono a un cattivo sonno. Si consiglia di preparare cene leggere e non assumere troppo zucchero di sera.

– Un abuso di caffeina, teina e bevande energetiche non aiuta di certo a controllare preoccupazioni e tensioni.

– Avere una dieta equilibrata e varia che includa tutte le sostanze nutritive e le vitamine necessarie per il nostro corpo.