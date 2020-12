‘L’arrivo delle reliquie di San Timoteo a Termoli’, il nuovo libro di Oscar De Lena

Campobasso

Il prossimo 16 gennaio le bancarelle avrebbero dovuto chiudere per allestire il cantiere e avviare la riqualificazione prevista con i 18 milioni di euro stanziati dal Governo. Ma dopo la 'rivolta' dei commercianti, l'amministrazione ha deciso di far slittare il trasferimento degli stand di due mesi per poi iniziare i lavori tra aprile e giugno. La novità emersa nelle ultime ore non è servita a spegnere i malumori di esercenti e cittadini che si riforniscono nella struttura costruita negli anni Cinquanta e progettata dall'architetto Enrico Mandolesi.