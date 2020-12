Larino, stanziati 10mila euro per le luminarie di Natale

La pandemia in corso non spegne le luci del Natale. “Come amministrazione comunale – riferisce l’assessore Giuseppe Bonomolo – abbiamo accolto l’invito dell’associazione ‘Larino nel Cuore’ che ci ha proposto di addobbare il nostro centro storico con parte delle luminarie. Abbiamo, dunque, accolto la loro proposta e abbiamo stanziato a favore dell’associazione 5 mila euro in modo da dare un contributo concreto all’abbellimento natalizio del nostro borgo medievale. Ma il nostro intervento – continua Bonomolo – non si è fermato al centro storico.

Abbiamo stanziato ulteriori 5 mila euro per abbellire con le luminarie anche il Pian San Leonardo, o meglio, tutte le zone centrali come Piazza del Popolo, Viale Giulio Cesare, Piazza dei Frentani, Via Iovine e Via Magliano. L’installazione delle luminarie in questo caso è stata affidata alla ditta Mastrangelo di Santa Croce di Magliano. Nei prossimi giorni sia al centro storico che al Pian San Leonardo saranno ultimate le operazioni di posa delle luminarie e successiva accensione.

È un tempo difficile – conclude Bonomolo – ma vogliamo con questi due gesti dare un piccolo segno di speranza alla nostra comunità in vista delle festività natalizie. Luci di speranza perchè tutto possa presto finire”.