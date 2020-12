L’abito della gioia

di don Mario Colavita

Dei profeti dell’antico Testamento Isaia merita la nostra attenzione. Nel tempo di avvento leggiamo e meditiamo la sua parola anche perché ci aiuta ad entrare in quel clima di speranza che caratterizza il tempo dell’attesa e di preparazione.

Nella terza parte del suo libro (capitoli 56-66) il profeta ricalca ancora il tema della speranza e della gioia. All’inizio del capitolo 56 leggiamo: “Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi” è come un’ouverture, un’apertura su quel portico di speranza e di gioia che contraddistingue il tempo dell’avvento.

In questa terza domenica leggiamo parole di gioia: “io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza” (Isaia 61,10).

Il tempo che viviamo non è vuoto di Dio, al contrario il Dio dell’Avvento si rivela con questo volto in questo contesto. Non un Dio triste e deluso tantomeno abbattuto e oppresso, il nostro Dio si rivela come un Dio che dona Gioia, speranza, consolazione, ci riveste degli abiti di salvezza e ci fa indossare il mantello della giustizia.

Il profeta Isaia rivolge il suo messaggio ai delusi, agli oppressi, agli esiliati, ai poveri della casa di Giacobbe a cui è rimasto solo Dio come difensore e consolatore.

È così insistente il tema del gioire che la liturgia cita la lettera ai tessalonicesi che ci invita: “Siate sempre lieti” in greco suona pántote Kaírete, in latino semper gaudéte. È una bella parola Káire, è il saluto che l’angelo rivolge a Maria, ed è il saluto che il vangelo porta a ciascuno di noi.

Da questo desiderio profondo di accogliere Dio che nasce in Paolo quel vincolo di fratellanza e cura per la comunità di Tessalonica provata da lotte e discordie, così invita ad essere forti a pregare ininterrottamente, a non disprezzare le profezie, a vagliare ed esaminare la realtà, ad astenersi dal male.

La gioia, quella che scaturisce dal di dentro dell’uomo, ci aiuta a vincere la tristezza, il male, la vendetta ed è la porta d’ingresso per accogliere Gesù la buona notizia che ci salva.

La forza cristiana risiede in questa capacità di far “funzionare” la gioia per una vita buona.

È Giovanni Battista il testimonial di questa gioia, ci prepara ad accogliere, a togliere, pulire, abbellire per incontrare Gesù salvatore.

Giovanni è l’uomo che ci fa pensare è colui che ci interroga e lascia dentro di noi la voglia di abbondonare la superficialità per dedicarci all’essenzialità.

Per incontrare Dio che viene abbiamo bisogno di testimoni che ci preparano all’incontro. Testimoni possono essere papà e mamma, gli amici veri e sinceri, il sacerdote, la catechista, ci aiutano a togliere il superfluo incrostato nella vita e nelle abitudini per respirare l’essenziale di una gioia che ci permette di accogliere il Salvatore!