La bellezza salverà il mondo? E’ un augurio sempre valido, a maggior ragione in questo periodo di restrizioni, rigore, paura e lutti. Di sicuro la bellezza ha salvato il colpo d’occhio sulla chiesa di San Timoteo, pieno centro di Termoli, da alcuni giorni coinvolta da lavori di manutenzione straordinaria. Per l’occasione la ditta appaltatrice dell’intervento, la Occhionero di Ururi che si è aggiudicata il risanamento per un importo di circa 400mila euro, e la Cianciosi Srl specializzata in forniture e soluzioni per l’edilizia, hanno realizzato quella che nel gergo edile si chiama rete mesh microforata, un telo in Pvc con una stampa di grandi dimensioni che riproduce la suggestiva vetrata della chiesa.

Foto 2 di 2



Una soluzione artistica che nasconde allo sguardo il cantiere e nello stesso tempo conquista l’attenzione di passanti e automobilisti grazie a un trompe l’oeil d’effetto stampato su un telo per esterni. Se nelle città più grandi è un espediente gettonato soprattutto per ristrutturazioni sulle facciate di palazzi storici e monumenti, per Termoli è un inedito. “Abbiamo ritenuto che potesse essere una idea molto meno impattante e gradevole” commenta Dante Cianciosi che ha ricevuto, col costruttore, i complimenti della parrocchia guidata da don Benito Giorgetta e di numerosi cittadini che ieri hanno notato e apprezzato la “sorpresa”.

Foto 2 di 2



I lavori in corso interessano il tetto, dove verrà rifatto l’isolamento e una copertura con fogli catramati prima delle nuove tegole, dunque una bonifica generale per evitare le infiltrazioni che si sono verificate negli ultimi tempi. Interventi anche all’interno, dove saranno restaurate le pareti in cattivo stato di conservazione con un perlinato ligneo sul soffitto. La chiesa è stata divisa in due parti, una coinvolta dal cantiere e inaccessibile, l’altra invece fruibile ai fedeli. Man mano che lavori andranno avanti i due settori verranno invertiti per evitare la chiusura al pubblico.

Interventi anche all’altare, all’impianto elettrico, nuova illuminazione e soprattutto preparativi per il grande mosaico che verrà allestito sulla parete di fondo e sulle pareti laterali. L’artista Michele Todisco è al lavoro nel suo laboratorio. Il mosaico, grande attrazione della chiesa, sarà trasferito e allestito nella chiesa di San Timoteo al termine del risanamento complessivo. L’intervento è pagato dai fondi dell’8 x 1000, e in parte da risorse parrocchiali.