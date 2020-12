La criminalità organizzata “bussa” ai piccoli imprenditori in crisi. Subito aiuti alle attività per stoppare l’avanzata illegale

“Decine saranno le saracinesche che si abbasseranno per sempre se non ci sarà un intervento immediato”. “Vogliamo certezze di aiuti veri, non promesse”. E ancora: “Vogliamo lavorare”. Sono questi, in sintesi, i messaggi più significativi che i commercianti, gli artigiani e più in generale le piccole partite iva molisane hanno urlato nei giorni scorsi durante i loro presidi pubblici sotto le sedi regionali.

Un grido d’aiuto e di paura per il loro futuro che gli amministratori regionali, in primis, e a seguire quelli territoriali, sono costretti a raccogliere perché le alternative sono solo due: chiusura totale dell’attività commerciale con la morte di un intero comparto produttivo regionale. Oppure, seconda opzione, che il grido d’aiuto venga raccolto dalla criminalità organizzata che inquinerà, trasformerà e comanderà parte di economia legale.

La più grande difficoltà per chi ha l’onore, e l’onere, di governare questo periodo è far conciliare le esigenze sanitarie con quelle economiche e sociali. Difficoltà che aumenta in quei territori, come il Molise, dove il sistema sanitario pubblico è da decenni in forte difficoltà e quello economico lotta ogni giorno per la propria sopravvivenza. Se per il primo il governo regionale cerca di porre rimedio attraverso, ad esempio, la richiesta di ospedali da campo, nel secondo caso gli aiuti economici stentano ad arrivare.

Dopo il Dpcm del 4 novembre, il Molise è stato colorato di giallo, regione a rischio moderato. Nella Zona gialla vige il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino e gli spostamenti, in questa fascia oraria, sono consentiti solo per motivi di lavoro e di salute previa l’autocertificazione. Bar, ristoranti e pasticcerie sono chiusi dalle 18 alle 5. Il consumo al tavolo è consentito al massimo a 4 persone, salvo che siano tutte conviventi. Chiusura h24 di teatri, mostre e musei, sale bingo, centri scommesse e slot macchine, anche in bar e tabaccai. Chiuse anche palestre e piscine.

Restrizioni lievi se paragonate a quelle di regioni in zona rossa, ma che comunque hanno già fatto sentire tutto il loro peso sugli introiti giornalieri. “Già dopo la fine del lockdown del maggio scorso molti negozi non hanno più aperto, ora il numero di chiusure definitive rischia di aumentare” è l’allarme degli addetti ai lavori. Una frattura sociale ed economica nella quale si potrebbe inserire la criminalità organizzata.

Le mafie continuano a esserci e a far sentire la loro voce sui territori, addentrandosi e sfruttando le occasioni che questa situazione pandemica offre. Le difficoltà della gente e delle imprese consentono alle mafie di approfittare della situazione in vari modi: disponendo di molta liquidità sono in grado di aiutare sia le persone che le piccole aziende in crisi prestando denaro a usura. La Società foggiana e la mala albanese in basso Molise e la Camorra sul resto del territorio regionale sono ormai presenti da anni. I vari report della DIA (direzione investigativa antimafia) hanno accertato come questi gruppi criminali fanno affari in regione. Ed oggi, monitorata la loro espansione, il fenomeno dell’usura è fondamentale per arginare l’avanzata illegale.

La mafia è forte quando c’è un tessuto economico fragile, tessuto sociale fragile, un tessuto istituzionale fragile (ed è per questo che gli aiuti sono fondamentali per una tenuta economica legale). Con il Covid la fragilità economica e sociale e all’ennesima potenza: quale occasione più propizia per le mafie per intervenire?

In Molise le mafie non sparano ma fanno affari e proveranno, in qualche modo, a offrire servizi: prendiamo a modello il fenomeno dell’estorsione. Questo è cambiato nel corso degli ultimi anni. Non è più il pizzo ma il posto di lavoro che va a beneficio del cittadino che in qualche modo poi si riconosce e si ritrova nell’organizzazione mafiosa. Altro esempio, l’attività di recupero crediti: le mafie che intervengono nelle relazioni imprenditoriali e garantiscono all’imprenditore quello che riceve o vuole ottenere magari agendo per le vie legali.

Analizziamo il settore delle infiltrazioni economico imprenditoriale. E’ evidente che in un contesto di crisi come questo qualche occasione più ghiotta per operare attraverso l’usura e il riciclaggio esiste. L’usura prevede poi il confronto di capitali. E di capitali quali capitali possiede in abbondanza la criminalità organizzata se non quelli provenienti dal traffico di stupefacenti? Una buona occasione per investirli, riciclarli e ripulirli.

Le piccole imprese o attività commerciali in crisi che saranno portate a chiudere, che non ce la faranno perché le perdite sono state devastanti e i costi per adeguarsi alle giuste regole della ripresa della convivenza con il Covid sono costate tanto. Ecco, queste sono a rischio infiltrazioni: l’organizzazione mafiosa e malavitosa offre denaro, vuole entrare nell’impresa, mette il prestanome e manda avanti l’attività. Oppure acquisisce direttamente l’attività in maniera che l’operazione di riciclaggio sia rapida e completa.

In questo contesto di fragilità dove è, appunto, in discussione lo stipendio e in alcuni casi la stessa sopravvivenza di una intera famiglia che la mafia offre servizi, disponibilità, liquidità. Un lavoro. Quanto può rendere in chiave di consenso questo? Tanto. E il consenso sociale è per le mafie una prospettiva su cui guadagnare terreno.