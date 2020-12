La Chaminade Campobasso alla sfida con il Diaz Bisceglie: serve una vittoria

Nel weekend si scende in campo per l’undicesima giornata di campionato, ultima del 2020. La Divisione Calcio a 5 deve ancora rendere noto il calendario dei recuperi, quattro le gare rinviate per la Chaminade Campobasso. Intanto domani la Chaminade Campobasso ospiterà alla Palestra Sturzo la Diaz Bisceglie, test molecolare permettendo.

Sabato scorso la Chami è tornata in campo, sconfitta in casa del Canosa con tutte le attenuanti del caso. Una nuova squadra molto giovane che ha tenuto testa alla corazzata pugliese per tutto il primo tempo, poi le poche rotazioni a disposizione di mister Cavaliere hanno influito sul largo risultato finale.

In settimana la società ha provveduto a rinforzare la rosa. Scelte mirate su chi conosce bene il progetto Chaminade. Due le new-entry entrambi ex: Michele Resciniti e Florindo Di Camillo. Il laterale-centrale Resciniti, classe 1989, ha indossato la casacca rossoblù per quattordici anni, ha lasciato il club proprio l’anno precedente alla promozione in Serie B. Dopo due stagioni torna alla Chaminade il laterale Florindo di Camillo.

Con il team molisano il classe 1998 ha già giocato in Serie B e con il settore Giovanile (Under 21 e 19). Entrambi i calcettisti sono arrivati in prestito dallo Sporting Campobasso, si ringrazia il presidente Francesco Ruoccolo e il vice presidente Michele Coralbo per il buon esito della trattativa. Domani con fischio d’inizio alle ore 16:00 Chaminade Campobasso -Diaz Bisceglie sarà diretta da Francesco Pavia della Sezione di Ostia Lido e Federica Pellegrini della sezione di Frosinone, cronometrista Fabio Capaldi della Sezione d’Isernia.