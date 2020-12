“Io, paziente oncologica ‘rimbalzata’ tra Campobasso e Larino per un farmaco antivomito”

Questa è una storia che dimostra che non esiste solo il covid e che la sanità non può permettersi di tralasciare tutte le altre malattie. Claudia (nome di fantasia, ndr) ha poco più di 40 anni, è infermiera, e qualche settimana fa le è stato diagnosticato un linfoma. È in cura al Gemelli di Campobasso e da pochi giorni ha dovuto iniziare le sedute di chemioterapia al Gemelli per aggredire il tumore. Sta combattendo con tutta se stessa ma purtroppo nelle ultime ore ha dovuto combattere pure contro la burocrazia e le inefficienze ad essa collegate.

“Prima di fare la chemio – ci racconta la diretta interessata – devo assumere un farmaco antiemetico che mi eviti fastidiose conseguenze, come il vomito, la prima volta ho avuto una reazione abbastanza importante. Si tratta di compresse che fanno parte della fascia H, le passa il Sistema Sanitario nazionale, costano 80 euro. Venerdì scorso, dopo aver fatto la prescrizione dal medico di famiglia mio padre mi ha fatto il favore di portare il foglio presso la governance farmaceutica dell’Asrem, dopodiché alla farmacia del Cardarelli, dove la dottoressa gli ha assicurato che il mercoledì successivo avrei trovato il farmaco”.

Il primo intoppo. Non è andato tutto liscio come sembrava in apparenza: “Mercoledì mi sono recata nella farmacia dell’ospedale per ritirare le mie compresse e la dottoressa mi ha risposto che aveva un generico. Ok, non è un problema. Nel frattempo, ha voluto controllare se potesse essere arrivato il farmaco in magazzino. Ma mentre lo fa, osservando il terminale mi dice dire testuali parole: “Madonna mia questo farmaco non potrà mai arrivare perché non abbiamo il contratto”. Mi rassicura dicendo che l’avrei trovato la mattina seguente. Per me era tardi, la terapia prevede che si assuma entro un certo orario”.

Alla dottoressa della farmacia viene in mente che “sul territorio riusciremo a trovare qualche compressa, a Larino ci sono sicuramente. Ma non è sicuro che arrivino in giornata”. A quel punto ho deciso di recarmi io direttamente a Larino per accorciare i tempi, col placet della dottoressa che avrebbe avvertito i colleghi del mio arrivo”.

Ma c’è il secondo grande intoppo: “Mi metto in macchina, raggiungo Larino (che è a quaranta chilometri dal capoluogo, ndr). Ma una volta arrivata lì non mi danno il farmaco perché – mi viene detto – che non c’era il farmacista ma solo un amministrativo. È chiaro che in quel momento mi sale una rabbia dentro che non vi dico. Devo dire che ho trovato una signora molto gentile, che mi ha spiegato che non poteva proprio darmelo il farmaco, aggiungendo di aver richiamato anche prima del mio arrivo al Cardarelli per avvertire della cosa ma che la dottoressa nel frattempo era andata via”.

Claudia si è dovuta rimettere in auto e riprendere la strada per Campobasso con uno stato d’animo a questo punto pessimo. E senza farmaco: “Ho contattato l’ematologo che mi segue, per avvertirlo, mi ha detto che purtroppo queste problematiche sono all’ordine del giorno. Tornando, sono andata di nuovo al Cardarelli, dove la dottoressa mi parla di malinteso, del fatto che forse non ci eravamo capite. In realtà, ci eravamo capite benissimo visto che lei mi aveva parlato addirittura di un contratto che non c’era con quella casa farmaceutica. E le ho detto che io sono fortunata perché sono in forma e posso muovermi in autonomia, ma penso a tutti i malati oncologici più gravi, magari soli, che si ritrovano a dover gestire problemi del genere. Da infermiera mi sento ancora più male”.

Nella sfortuna, trova in un medico sensibile e disponibile la svolta alla vicenda: “Mi contatta rivolgendomi innanzitutto le scuse per l’accaduto e dandomi appuntamento al pomeriggio presso l’Asrem per consegnarmi di persona il farmaco. Quando ci siamo incontrati si è scusato ancora tantissime volte, dimostrando di aver capito la situazione. Cosa che invece non ha fatto la dottoressa dalla farmacia che non si è presa alcuna responsabilità addossandone invece all’infermiera della governance e al settore amministrativo. In realtà, mi ha dato una versione diversa dall’altra, e questa è la cosa che più mi ha indignato”.

In definitiva, “mi sono sentita sballottata da una parte all’altra per colpa di una cattiva gestione, per questo ho voluto denunciare tutto pubblicamente. Non è giusto che noi pazienti oncologici, che abbiamo già un carico emotivo enorme, dobbiamo preoccuparci anche di stare dietro a questo tipo di problemi e al rimpallo di responsabilità che ho vissuto sulla mia pelle”.