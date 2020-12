Internet in ginocchio, sospese le lezioni online per migliaia di studenti anche in Molise

Classroom va in tilt nel bel mezzo delle lezioni on line cui gli studenti sono costretti in questo momento. Succede un po’ ovunque, anche in Molise. E i gruppi whatsapp creati fai genitori per collaborare alla gestione della dad dei figli sono stati sommersi di richieste in merito a quanto sta accadendo in queste ore.

Impossibile accedere a Google Meet e quindi niente collegamenti fra docenti e alunni.

Al momento nessuna comunicazione da parte del gestore. La scuola – come per esempio la Montini di Campobasso – ha soltanto confermato che sì, ci sono problemi con la piattaforma ma che questi dipendono da google.

Classroom è un servizio web gratuito per le scuole e le università messo a punto da Google per semplificare la creazione e la distribuzione di materiale didattico, l’assegnazione e la valutazione di compiti e incarichi in modalità on line e in condivisione con gli studenti.

In molti casi anche youtube non è raggiungibile, la posta di Gmail ha evidenti problemi, e si è in attesa che venga individuato e risolto il problema. Al momento la dad é saltata in molte classi.