Per il I Interclub di Zona del Molise, i Rotaract Club di Campobasso, Isernia e Termoli hanno scelto di dedicare il loro tempo ad un aspetto fondamentale che negli ultimi anni è diventato di particolare attenzione: l’ambiente. In relazione al service The Green Guide del Distretto Rotaract 2090, al quale i tre club cittadini appartengono insieme ad Abruzzo, Marche ed Umbria, i soci approfondiranno il tema con un convegno dal titolo “Rota in Green: una “lezione” sull’ambiente, dai cambiamenti climatici alle misure di adattamento” organizzato per sabato 12 dicembre dalle 17.30 sulla piattaforma online Zoom che permette di non interrompere l’impegno al servizio della comunità, nonostante le difficoltà e gli impedimenti dovuti all’emergenza sanitaria.

Introdotti dal Delegato di Zona Molise Mariagrazia Giordano e dal Consigliere del Molise Giovanni Di Luozzo e dai rispettivi presidenti di club, Luca Cutrone per Campobasso, Cristina Notte per Isernia e Elena Berchicci per Termoli, interverranno diversi esperti del settore: ad aprire il convegno sarà Paolo Abiuso, laureato in Fisica all’Università di Pisa e alla scuola Normale Superiore di Pisa e dottorando all’Institute of Photonic Sciences a Barcellona, che si occuperà di “Emergenza climatica: non più un futuro lontano”.

Poi la parola passerà a Michele Sellitto, socio del Rotary Club di Termoli ed esperto in campo nazionale ed internazionale di suolo e tecnologie per lo sviluppo e l’innovazione sostenibile in agricoltura; con lui si parlerà del “Ruolo del microbioma del suolo nei cambiamenti climatici”.

Saranno ospiti infine i responsabili di due start Up con cui si parlerà di nuove tecnologie e strategie per migliorare l’ambiente: Wiseair, nel cui team ci sono anche due isernini, Paolo Barbaro, CEO di Weiser e Chiara D’Adamo, che raccoglie dati sulla qualità, a partire da Milano per poi allargarsi in altre città italiane, e Nando, il cestino intelligente che riesce a capire come vanno eliminati i rifiuti.