Incidente attorno alle 18 di questa sera – lunedì 14 dicembre – all’altezza del caseificio Valmolise, in direzione Baranello, sulla Ss 17.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due macchine e un autoarticolato. Quattro le persone ferite e ricoverate con in codice di media gravità all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per sgomberare la carreggiata e mettere in sicurezza la strada. Al lavoro anche una pattuglia della polizia municipale di Campobasso e una dei carabinieri.

Che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Anche il traffico ha subito rallentamenti per consentire alle forze dell’ordine di procedere con gli accertamenti sulle cause dell’incidente. Presente anche personale Anas.

I quattro feriti, per fortuna, non sono in pericolo di vita.