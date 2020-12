Decreto natale

Tutte le regioni in zona rossa dal 24 fino al 6 gennaio, con le sole eccezioni del 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. Alla fine il Governo ha deciso: è passata la linea dura ma ci sono deroghe importanti per quanto riguarda gli spostamenti tra piccoli comuni (come tanti molisani) e per le visite a casa di parenti