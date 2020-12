Incendio danneggia casolare di campagna a Gildone, indagano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Campobasso sono intervenuti nel primo pomeriggio del giorno di Natale in un’area lontana dal centro abitato di Gildone dove è andato a fuoco un casolare.

Quando il 115 è giunto sul posto con una autobotte, una autopompa e un’autoscala, il fuoco aveva già parzialmente distrutto buona parte della struttura di legno di una copertura del fabbricato in muratura. L’intervento ha evitato ulteriori danni alle altre parti del fabbricato coinvolto e reso inagibile dall’incendio.

Sono andate avanti per ore le operazioni di salvaguardia e messa in sicurezza delle aree interessate dell’evento. Inoltre sono in corso accertamenti per chiarire le cause del rogo.