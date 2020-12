In distribuzione nuovi calendari 2021 per la differenziata a Termoli

Nel reparto dei bambini

Nell'ambito della riorganizzazione dei reparti la Pediatria del Cardarelli è stata spostata al quinto piano con due soli posti letto per la cura dei bambini. Intanto il direttore sanitario Virginia Scafarto annuncia il concorso per i dirigenti medici "al fine di potenziare l'unità operativa". La prova si svolgerà oggi al Vietri di Larino ma c'è il rischio che la selezione vada deserta e che i vincitori non vengano assunti per l'assenza di convenzioni con le università in cui specializzarsi.