Ha debuttato nelle scorse ore in Via Pertini la nuova rotatoria all’incrocio con via Tevere, in un tratto di strada particolarmente pericoloso e teatro in passato di numerosi incidenti. La rotatoria è stata realizzata in maniera provvisoria con dei new jersey bianchi e rossi, così da delimitare lo spazio per il passaggio e la svolta delle auto.

Diversi operai sono al lavoro da ieri per la sistemazione degli spazi e dei segnali ma la rotatoria è già percorribile in sicurezza. Nelle scorse settimane era emerso per altro che la realizzazione sarebbe stata a cura dell’MD Discount, struttura in fase di realizzazione a qualche decina di metri di distanza lungo via Tevere, nel quartiere della parrocchia SS Pietro e Paolo.

Il nuovo discount è stato edificato nell’arco di pochi mesi ed è probabile che l’apertura avvenga entro Natale. Necessario quindi che la rotonda venisse approntata prima dell’apertura, così da essere percorsa senza problemi dai clienti che accorreranno nelle prossime settimane.

La speranza è che questa soluzione, seppure provvisoria, metta fine alla sfilza di incidenti avvenuti in quel punto, facilitando anche l’attraversamento in sicurezza dei pedoni.