Il Nostro Natale, siete tantissimi e il contest continua. Anticipazioni sui regali: tutto made in Molise

Vi abbiamo chiesto di raccontarci il Nostro Natale, che quest’anno è certamente diverso. Ci state dimostrando però che, pur nella singolarità del momento, Natale è sempre Natale e voi non rinunciate allo spirito di questo periodo così speciale e un po’ anche così magico. Che sia un albero, un presepe, una decorazione, una luminaria, un oggetto a tema, un vostro caro, il vostro animale domestico… ci state sommergendo di immagini. Tutte molto significative, uniche e splendide. Alcune sono davvero sorprendenti per l’originalità e la fantasia che ci si può leggere dentro.

Sono la migliore testimonianza di questo momento, e siamo felici che abbiate risposto così numerosi e entusiasti al contest lanciato su Instagram. Finora sono arrivate oltre 400 immagini (erano di più, ma da regolamento avevamo detto che ne sarebbe stata pubblicata una sola per ogni autore) e sono infiniti i like social che stanno raccogliendo.

Vi ricordiamo che si può partecipare al contest fino al 5 gennaio prossimo. Alle ore 12 in punto chiuderemo la possibilità di inviare foto, ma fino a quel momento potete mandarci le immagini del vostro Natale.

Quindi grazie, prima di tutto per la partecipazione. Ma grazie dobbiamo dirlo anche alle aziende molisane che hanno risposto con generosità e hanno messo in palio i regali – tutti rigorosamente made in Molise, come promesso – che andranno agli autori delle prime 20 foto che avranno ricevuto il maggior numero di “Mi Piace”.

La lista completa sarà pubblicata prima della scadenza del contest, ma intanto vi anticipiamo qualche sorpresa pescando nell’elenco dei premi messi a disposizione dalle aziende locali, con l’augurio che nell’anno nero per la nostra economia questo sia il migliore incentivo per il mercato a kilometro 0, quello che non ha bisogno di canali di distribuzione sofisticati o di fornire oltre che una maggiore qualità anche una maggiore convenienza.

Tra i regali, dunque, un pranzo per due persone al ristorante La Ginestra di Cercemaggiore, un posto davvero fantastico che dal 1999 regala sapori e emozioni, e che ha avuto una vetrina nazionale con 4 Ristoranti.

Ci sono i buoni, soluzione ottimale per fare rifornimento di prodotti alimentari vicino casa, contando sulla freschezza delle materia prime: un buono da 50 euro alla Boutique del Pesce, un altro buono da 50 euro a Carrefour di Termoli. Ci sono pacchi di pasta di vari formarti de La Molisana, che non ha bisogno di presentazioni. Tris di vini delle Cantine Cieri, una lattina di olio da 5 litri dello storico Oleificio Cooperativo di San Martino in Pensilis, un fantastico pacco di conserve di MyAgrY, la piattaforma dell’agroalimentare più innovativa e genuina che ci sia. Imperdibili due cesti regalo di Castel del Giudice con succo di mela bio, miele delle api di comunità, birra artigianale e altre prelibatezze.

Spazio anche all’abbigliamento, con un buono da 50 euro da spendere presso Ciak a Termoli o Viceversa Kids, sempre a Termoli, città che ci sostiene da sempre e i cui commercianti sono particolarmente attenti e sensibili. Lo stilista Valerio Farina, che sfila con l’ormai noto e apprezzato marchio 00, mette in palio un portafogli unisex davvero unico e un bellissimo portadocumenti. Da La Vida Medical in palio due tamponi antigenici o test rapidi, sempre utili di questi tempi. Da Shock Line e Primonumero T-shirt originali, aspettando l’estate e la possibilità di incontrarsi e tornare a fare salutari passeggiate all’aria aperta.

I regali – lo diciamo fin da ora – si potranno ritirare con calma, in un lasso di tempo ampio e nel rispetto di tutte le regole anti covid. Vi verremo incontro in ogni modo. Nel frattempo ancora tanti auguri a tutti, buone feste e buon proseguimento di #contest, del quale riproponiano qui il regolamento.

