“Il Nostro Natale”: Primonumero lancia un grande contest fotografico. In palio decine di regali made in Molise

Mai come in questi mesi di confinamento, solitudine, brutte notizie e timori la parola d’ordine è condividere. Una parola, un messaggio, una speranza, una battuta. E soprattutto, visto che viviamo in un’epoca social che ci consente di utilizzare le immagini in tempo reale, una foto.

Si dice (pare sia un detto di Confucio) che una immagine vale più di mille parole. Vale doppiamente quando in ballo ci sono gli stati d’animo. E Natale, che piaccia o no, prima di essere una festa è uno stato d’animo. Da qua nasce l’idea di Primonumero.it rivolta ai suoi lettori. Abbiamo pensato a un contest fotografico, come già fatto lo scorso anno attraverso una iniziativa che ha ottenuto un grande successo e una risposta in termini di partecipazione andata oltre tutte le nostre aspettative, per raccontarci il nostro Natale. Che in questo 2020 è diverso, certamente, da tutti gli altri. Sarà più strano? Più brutto o più bello? Tradizionale? Fuori dagli schemi? Tutte domande per le quali non c’è una risposta. Non ancora, almeno. Quella la fornirete voi attraverso le vostre fotografie. E visto che a Natale si fanno i regali, e che questo è un principio inattaccabile, il contest 2020 conterà su una raffica di sorprese.

IL CONTEST – COME FUNZIONA

IL TEMA – Il titolo del contest è il Nostro Natale, quindi vi chiediamo di raccontare il vostro attraverso le foto. Quali? Carta bianca, totale libertà di espressione. Vanno bene decorazioni, luminarie, alberi natalizi, presepi, dolci, volti, familiari, tavolate, animali domestici, istantanee di uno stato d’animo o di un angolo di casa. Insomma, quello che volete, purchè rispecchi il tema natalizio.

IL REGOLAMENTO – Il regolamento del contest “Il Nostro Natale” è semplicissimo. Da oggi 8 dicembre e fino alle 12 del 5 gennaio potete inviare la vostra foto (una sola) attraverso Instagram a Primonumero.it (https://www.instagram.com/primonumero.it/) privatamente per posta (non la foto con una storia Instagram).

Alla chiusura del contest le fotografie saranno inserite in una graduatoria sulla base dei like ricevuti. Gli autori delle prime 20 fotografie riceveranno bellissimi regali di Natale, messi con generosità a disposizione da imprese, negozi, produttori e artigiani molisani.

I REGALI – Potrete portarvi a casa, per esempio, buoni spesa nei negozi locali di alimentari o abbigliamento, buoni per l’acquisto di pesce freschissimo, cesti natalizi con prodotti tipici, pasta rigorosamente made in Molise, vino, olio, dolci, pranzi al ristorante, visite dal parrucchiere, creazioni moda e perfino – sarà poco romantico ma è pratico – due tamponi rapidi per sapere se siete positivi o negativi.

Con questa iniziativa miriamo infatti non solo a rafforzare lo spirito di comunità e promuovere la partecipazione, ma anche a valorizzare e far conoscere il più possibile la qualità della nostra economia e le potenzialità del territorio in cui viviamo.

L’elenco completo dei regali sarà pubblicato su Primonumero.it tra Natale e Capodanno, corredato da una interessante vetrina sugli sponsor e quindi sulle aziende che hanno messo in palio buoni e premi. Aspettiamo le vostre foto, buon contest a tutti!

