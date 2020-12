Il mondo degli e-sport e le scommesse

Gli E-Sport o electronic sports, anche conosciuti in Italia come come sport elettronici o giochi elettronici competitivi, nascono ufficialmente negli anni ‘80 quando venne organizzato da Atari, una società statunitense produttrice di videogiochi, un torneo dedicato al famoso gioco Space Invaders, decretando per sempre la nascita delle competizioni online di videogiochi. Il fenomeno è diventato poi popolarissimo in Cina,in Corea e anche nel Nord Europa. L’evoluzione tecnologica ci ha portato ad intendere attualmente come e-sport, tutte quelle attività svolte le piattaforme di gioco virtuale create mediante l’uso di sistemi informatici e basate sull’interazione uomo-macchina. La sfida, infatti, può avvenire tra giocatori oppure tra giocatori e software, singolarmente o in squadre ma con lo stesso obiettivo: vincere la gara.

Ormai da tempo si svolgono e-sport a livello competitivo e professionistico, coinvolgendo pubblico di tutto il mondo, in particolar modo la fascia adolescenziale, attirati dalla innumerevole quantità di eventi sulle piattaforme streaming messe a loro disposizione. Con la diffusione sempre maggiore di queste piattaforme il mondo degli e-sport ha avuto un vero e proprio “boom” in questi ultimi anni ma soprattutto durante il periodo di lockdown, ponendosi come unica alternativa allo sport tradizionale e come attività di intrattenimento. La crescita di questo fenomeno a livello mondiale ha incluso anche il mondo delle scommesse, cosa che gli operatori del settore hanno subito sfruttato inserendoli nella gamma di servizi di gioco offerti. Giuridicamente parlando le scommesse sugli e-sport sono strutturate esattamente come quelle relative agli sport tradizionali ma si dividono in due categorie:

il cash betting , ovvero la forma di scommessa più tradizionale, in cui si utilizza denaro, questa forma rientra nell’ambito delle scommesse legali

, ovvero la forma di scommessa più tradizionale, in cui si utilizza denaro, questa forma rientra nell’ambito delle scommesse legali la crypto currency bet, tipologia di scommesse in cui, al posto della moneta corrente, si utilizzano criptomonete per le puntate di gioco. Questa forma di scommessa può essere utilizzata più facilmente per attività illegali