A causa delle complicanze causate dal covid, questa mattina è venuto a mancare il sostituto commissario Mario De Michele, originario di Campodipietra e in servizio presso la Casa Circondariale Milano San Vittore.

A comunicarlo è il segretario generale del sindacato S.pp. Aldo Di Giacomo: “Abbiamo appreso con sconcerto la notizia della scomparsa del sostituto commissario, il quale ha rappresentato e rappresenterà per molti anni ancora, per generazioni di colleghi, un esempio da seguire per le sue doti professionali ma soprattutto perché in lui vedevano le doti di un buon padre di famiglia a cui rivolgersi in ogni situazione. Il Covid ha portato via la sua prima vittima della seconda ondata. L’Amministrazione Penitenziaria tutta non può che piangere la scomparsa di uno dei suoi migliori uomini”.