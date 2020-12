Il circolo Pd di Termoli raccoglie beni di prima necessità per bisognosi

Nei giorni 12, 13 e 19 dicembre, con possibilità di estensione al 20 e prima della Vigilia di Natale, dalle 10 alle 12 il circolo di Termoli del Partito Democratico sarà aperto per raccogliere beni di prima necessità.

Il circolo, in via Adriatica 23/E, sarà aperto anche nel pomeriggio del 17, dalle 17 alle 19. Saranno raccolti soprattutto prodotti per l’igiene personale e per la casa.

Il progetto di solidarietà si avvale della collaborazione della Caritas diocesana, cui verranno conferiti i beni raccolti, e dell’Associazione “Casa dei diritti”.