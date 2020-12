In questo Natale così strano e difficile, il Centro Commerciale Costaverde non dimentica il forte legame con la propria comunità.

Per questo i negozianti del Centro hanno deciso di donare 100 pacchi spesa al Sindaco, all’Assessorato alle Politiche Sociali ed all’Assessorato al Bilancio del Comune di Montenero di Bisaccia. I pacchi saranno distribuiti alle famiglie che si trovano in una situazione di indigenza a causa della situazione sanitaria.

Ogni pacco pesa 18 kg e contiene giochi, pasta, sugo e altri generi alimentari in scatola, la maggior parte dei quali a marchio Conad. Proprio l’Ipermercato Spazio Conad è stato, infatti, il principale protagonista e sostenitore dell’iniziativa grazie a una speciale convenzione.

Il progetto nasce in occasione del 16° anniversario di Costaverde, che quest’anno non vedrà i consueti festeggiamenti in Galleria a causa delle norme anti-Covid. Oltre all’iniziativa di solidarietà, altri pacchi regalo sono in arrivo: sono quelli destinati ai dipendenti del Centro, che riceveranno un cesto per festeggiare tutti insieme a distanza. In attesa di un 2021 decisamente migliore.