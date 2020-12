Il Campobasso asfalta il Notaresco: 4-1 e primo posto. Cogliati fa poker, Esposito incanta

Un Campobasso da sogno travolge il Notaresco e si riprende quello che è ‘suo’: il primo posto. E con una gara ancora da recuperare. Fantastica la prestazione con cui i Lupi umiliano gli abruzzesi. Pietro Cogliati è di due categorie superiori, ne realizza quattro. Vittorio Esposito meriterebbe la serie B, fa giocate che meriterebbero ben altri palcoscenici.

Le scelte. Cudini sceglie Raccichini in porta lasciando Piga in panca per dare spazio in avanti a Vitali e non Zammarchi. Per il resto, è l’undici dei titolarissimi.

Al 6′ Marchionni punta Fabriani, rientra sul destro prima di scoccare un tiro velenoso che per poco non beffa Raccicchini che si distende in angolo. In precedenza qualche dubbio in area abruzzese con Cogliati che finisce a terra. La risposta rossoblù al 12′, quando Vanzan sfonda a sinistra, Cogliati non ha un controllo felice e la conclusione viene smorzata, poi Esposito trova la schiena di un avversario.

Abruzzesi in dieci, Lupi in vantaggio. Al 14′ Vitali viene lanciato a rete da Cogliati, Colombatti alla disperata interviene in scivolata agganciandolo, per l’arbitro è espulsione per chiara occasione da gol. Dalla susseguente punizione parabola di Esposito alta. Al minuto 25′ si rompe il ghiaccio: Vitali si guadagna una punizione ai trenta metri, Esposito accarezza il pallone offrendo un cioccolatino a Cogliati che incrocia e insacca alle spalle di Shiba. Tutto bellissimo.

Alla mezz’ora Esposito fa il suo comodo a sinistra, mette dentro un tiro-cross che per poco non finisce in porta su una deviazione. Poco dopo lo stesso numero 10 incanta superando in dribbling un avversario e calciando una botta parata in corner. Il Campobasso ha in mano le redini e vuole chiudere il match.

Pari prima del riposo. Che pericolo al 37′: Banegas batte un calcio d’angolo sul quale si avventa Speranza che per poco non realizza il pari, serve il miglior Raccichini per evitare il peggio. Al 43′ rigore per il Notaresco: Dos Santos lanciato a rete viene contrastato da Menna che all’ingresso dell’area commette fallo. Dagli undici metri Banegas non sbaglia.

Ripresa: subito super Campobasso. Passano 120 secondi, Esposito decide che è tempo di raddoppiare. Aggancia alla grande, tocca felpato per Cogliati che appena dentro l’area scocca un sinistro che punisce ancora Shiba.

La partita è dura, il Notaresco non ci sta e i rossoblù provano a pungere in contropiede. E c’è un’altra svolta: al 68′ viene espulso Vitali, già ammonito, e reo di aver simulato. In realtà il rigore c’era. Dieci contro dieci. Il più ispirato resta Vittorio Esposito che a un quarto d’ora dalla fine è autore di una serpentina, tiro poi ribattuto.

L’esplosione dei pochissimi di Selvapiana al 74′: Menna impegna il portiere che respinge, palla a Cogliati che si fa gioco della difesa abruzzese prima di infilare una bordata. Non è finita qua: corre l’81′ quando ancora il sontuoso Esposito offre un altro passaggio da urlo a Cogliati che da campione quale è realizza il poker personale. Delirio.

CAMPOBASSO 4

NOTARESCO 1

CAMPOBASSO: Raccichini, Fabriani (89′ Martino), Vanzan, Brenci (83′ Zammarchi), Menna (87′ Sbardella), Dalmazzi, Bontà (87′ Tenkorang), Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali.

ALL.: Cudini

NOTARESCO: Shiba, Simoncini, Di Stefano (57′ Gallo), Colombatti, Speranza, Bianciardi, Frulla, Blando, Banegas, Dos Santos, Marchionni.

ALL.: Epifani

ARBITRO: Mirabella di Napoli

Assistenti: Cataneo di Foggia e De Palma di Molfetta.

MARCATORI: 25′ Cogliati (C), 45′ Banegas (rig) (N), 47′, 74′ e 81′ Cogliati (C).

Note: al 14′ espulso Colombatti (N). Al 53′ allontanato mister Cudini per proteste. Al 68′ espulso Vitali (C). Ammoniti Bontà, Brenci, Dalmazzi, Menna, Vitali (C), Bianciardi, Frulla (N). Gara a porte chiuse.

Fotoservizio Giuseppe Terrigno