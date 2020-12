I 50 anni del maresciallo Tirabasso, comandante del Radiomobile dei Carabinieri: auguri!

In nome dei 50 anni del maresciallo maggiore Massimo Tirabasso, comandante della sezione Radiomobile di Campobasso, si ricordano:



Art. 1 – Il capo ha ragione.

Art. 2 – Il capo ha sempre ragione.

Art. 3 – Nell’imprevedibile ipotesi che qualcun altro avesse ragione, entreranno

immediatamente in vigore gli art. 1 e 2.

Art. 4 – Il capo non lascia mai il lavoro. Si assenta in quanto è richiesta la sua

presenza altrove.

Art. 5 – Il capo qui deve pensare per tutti.

Art. 6 – Per qualunque dubbio ricorrere nuovamente agli art.1 e 2

Premesso questo, caro comandante, hai ragione: 50 anni vanno festeggiati. E come si deve! Pertanto l’aliquota radiomobile del comando provinciale di via Mazzini di Campobasso ti formula questi auguri capaci di sconfinare per ringraziarti di quanto fai h24, per riconoscerti abnegazione e rigore che trasmetti ad ognuno di noi in servizio e fuori dal servizio, per auspicare insieme a te a traguardi sempre più alti. Perché li meriti tutti.

Auguri Marescià… I tuoi!