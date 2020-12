H2O Sport, Nicolangelo Di Fabio conquista l’argento agli Invernali di Riccione

Brilla la stella di Nicolangelo Di Fabio ai tricolori assoluti open in vasca lunga di Riccione. Il portacolori dell’Esercito seguito da Massimo Tucci presidente dell’H 2 O Sport, regala emozioni forti e una prestazione maiuscola nei 200 misti, gara nella quale porta a casa una splendida medaglia d’argento coprendo la distanza in 2’02”06. Il tempo fatto registrare dall’ottimo Di Fabio, è anche il suo nuovo personale sulla distanza (migliorato di oltre un secondo). Meglio di lui ha fatto solo Giovanni Sorriso tesserato pe l’Aniene. Di Fabio ha completato la frazione a delfino in 26”40, il dorso in 31”23, la rana in 35”90 e lo stile libero in 28”53.

La gara è stata affrontata con grande determinazione e con la solita grinta che lo contraddistingue ed è stata caratterizzata da una splendida rimonta: quarto dopo le frazioni a delfino e dorso, ottavo dopo la frazione a rana e protagonista assoluto della frazione a stile libero dove ha scalato posizioni su posizioni fino a raggiungere il secondo posto finale a solo due decimi dall’oro anche per la concomitante squalifica del primo classificato Razzetti per virata irregolare. Una gara nella quale il portacolori dell’Esercito si è trovato subito a proprio agio e non ha lasciato nulla al caso. Fluido ed efficace nella sua azione, Di Fabio, ha dimostrato, semmai ce ne fosse bisogno, che il lavoro certosino svolto a Vasto sotto la guida degli allenatori Massimo Tucci e Walter Coccia, del preparatore atletico Marco Aquarola e del mental coach Alberto Silvestri ha dato ancora una volta i frutti sperati. La medaglia d’argento conquistata nei 400 misti fa il paio con l’ottimo quarto posto centrato giovedì nei 400 misti. Su questa distanza Di Fabio è andato a sessanta centesimi dal bronzo, segno che la prestazione è stata estremamente importante come del resto testimonia anche il cronometro: 4’21”29.

Un riscontro che permette al campione di Cupello di migliorare anche questo personale sulla distanza di oltre 3”. Dopo essere passato in testa nella frazione a delfino (58”17) Di Fabio ha fatto registrare il crono di 1’07”70 nel dorso, 1’16”94 nella rana e 59”48 nello stile libero. Partendo da questi risultati Di Fabio cercherà di arricchire ulteriormente il suo palmares nei prossimi appuntamenti, palmares già molto ricco visto che l’atleta ha vestito anche i colori della nazionale italiana dove ha vinto una medaglia d’argento ai mondiali in vasca corta di Doha nel 2014 nella 4 x 200 stile libero e la medaglia di bronzo nella 4×50 stile libero, una medaglia d’oro alle olimpiadi giovanili di Nanchino nel 2014 nei 200 stile libero e medaglia d’argento agli europei giovanili di Dordrecht 2014 sempre nella stessa specialità.