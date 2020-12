Ha riscosso grande successo la raccolta alimentare promosso dall’associazione sportiva ‘Runners Petacciato’ con la collaborazione del Comune e della locale Protezione civile.

La società presieduta da Gabriele Berchicci ha posizionato un banchetto in viale Pietravalle ieri 19 dicembre sia al mattino che nel pomeriggio, ricevendo in dono decine e decine di pacchi e buste della spesa da concittadini che non hanno voluto far mancare il proprio apporto verso i più bisognosi, specie in un momento così difficile come questo segnato dalla pandemia e dalle restrizioni per le attività commerciali.

Hanno inoltre aderito alla raccolta, inviando viveri e contributi, anche l’associazione Podistica Alternativa di Rosciano (Abruzzo), l’associazione Atletica Solidale di San Salvo, l’associazione Asd il Valore di Rotello, l’Asd Podistica San Salvo. Altri aiuti sono giunti anche dall’Australia dall’amica ed ex presidente dei Runners Petacciato. Michela Crispino.

“Sono veramente molto soddisfatto – il commento di Gabriele Berchicci – per come i cittadini di Petacciato hanno risposto positivamente a questa iniziativa. Segno che noi tutti abbiamo un cuore grande, e che in questo periodo di tristezze siamo in grado di aiutarci l’uno con l’altro. Basta veramente poco per fare grandi gesti ed oggi ne ho avuto la conferma. In più dato il successo dell’iniziativa, verrà ripetuta ogni anno da parte dell’associazione Runners Petacciato. Lo sport è anche questo: regalare sorrisi. Ringrazio i miei collaboratori Said Boukari, Paolo di Silvio ed Erica Boccardi, il Comune e la Protezione civile per la collaborazione”.