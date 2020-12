Gli auguri del sindaco ai campobassani: “La bellezza della nostra città non è stata offuscata dalla pandemia”

Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina ha inviato un messaggio di auguri ai campobassani in occasione della fine di questo drammatico 2020 che ci stiamo per lasciare alle spalle: “È bella Campobasso.

Lo è stata anche in un anno infausto come quello che ci lasciamo alle spalle e saprà continuare ad esserlo in quello che verrà e che tutti ci auguriamo più sereno.

Abbiamo dovuto fronteggiare, tutti insieme, eventi straordinari e non è stato semplice, non poteva esserlo, ognuno di noi è stato messo alla prova in modi inaspettati ed imprevedibili.

Di questo tempo che accompagniamo oggi verso il passato, ci resterà per sempre qualcosa di più di un semplice ricordo, perché i dolori che lo hanno attraversato hanno toccato, anche nella nostra comunità, centinaia di famiglie. La fine della pandemia non è dietro l’angolo, ma tutti speriamo e crediamo che il 2021 sia, come si suol dire, “l’anno buono”.

È bella la nostra città e di questa bellezza che non scolora, sapremo farci custodi con il nostro impegno e le nostre azioni oggi come domani.

Buon anno”.