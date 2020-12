Concerto di Natale “A suon di flauti….!” all’Istituto comprensivo “Brigida” di Termoli.

Proprio in questo periodo, difficile un po’ per tutti, tra una didattica in presenza intervallata dalla DAD, non potevano mancare i nostri auguri di Natale.

Il messaggio, racchiuso in questi 6 minuti, è di non perdere mai l’ottimismo: la musica è un potente antidoto contro la tristezza, è altamente taumaturgica, fa star bene, unisce e crea gioia.

Con un’attività musicale di insieme, collaborativa ed empatica, abbiamo sentito crescere lo spirito natalizio.

Per contribuire ad una maggiore parvenza di normalità, era fondamentale che ci fosse “il presentatore della Brigida”, il professor Giulio Corradi, che da sempre ha presentato tutti i concerti di Natale della scuola.

Speriamo di cuore che i sorrisi e la nostra musica vi travolgano…!