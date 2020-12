Il bilancio del presidente

Conferenza stampa di fine anno per il Governatore che ha fatto il punto sugli investimenti per fronteggiare l'emergenza provocata dal covid, sulla ricostruzione post sisma e sui progetti presentati all'Unione europea, come la superstrada 4 corsie, il dragaggio della diga del Liscione e la ristrutturazione dell'ospedale Veneziale di Isernia. "Chiederò che diventerà un Dea di primo livello", l'annuncio di Toma che ha superato la metà del mandato. "La ricandidatura? Non lo so. Ma c'è qualcuno che sta già facendo campagna elettorale"