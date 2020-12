Giornata storica, il vax-day sbarca in Molise. Stamane le prime 50 dosi, si comincia con 30 sanitari del Cardarelli

Articolo in aggiornamento

Le dosi di vaccino destinate al Molise sono arrivate in prima mattinata all’ospedale Cardarelli del capoluogo, scortate da Esercito e Forze dell’Ordine.

Foto 3 di 3





Una giornata che può a ragione definirsi ‘storica’, che apre alla speranza. “E’ un primo spiraglio di luce dopo una lunga notte” ha detto ieri il Commissario straordinario Domenico Arcuri quando i camion provenienti dal Belgio e contenenti i vaccini sono arrivati in Italia.

Nella foto in homepage l’Oss Antonietta Spallone, del reparto di Anestesia e Rianimazione, che riceve le sua dose di vaccino antiCovid. Delle circa 9.750 dosi dei sieri di Pfizer-Biontech destinati all’Italia in questa prima fase, 50 sono per il Molise. 30 per operatori sanitari del Cardarelli e 20 per la casa di riposo di Ripalimosani.