‘Gente di mare’, i premiati delle scuole e dell’Università. Elenco aggiornato
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Il Comune di Termoli ha reso noto l’elenco aggiornato dei premiati ‘Gente di mare’ delle scuole e dell’università, ovvero quegli studenti meritevoli che si sono distinti nell’ambito scolastico e accademico.
Università:
AMORUSO ILENIA
BUONO MARTINA
BURZOMATO ARTURO
CAPASSO MARIAPAOLA ANNA RITA LIBERA
CAPOBIANCO TINA
COCCHIARELLA MICHELA
GALANTE ANTONELLA
LIPPOLIS DORIANA
LOGIUDICE GIOVANNI
MASTROSTEFANO GIADA
NUZZI RAFFAELLA
PAGANO LAURA
PASSARELLI MICHELE
ROMSTAIN EVELYN
SALDI STEFANIA
SALIOLA VALENTINA
SCUTTI SIMONA
SEBASTIANELLI GIOVANNA
STELLUTI GESSYCA
TAGARELLI SABRINA
VIRGILIO GIADA
VITONE ANTONELLA
ZARLENGA ANTONIA
Istituto Comprensivo Bernacchia:
D’AIMMO NICOLA
LA TORRE GIULIA
SCRASCIA GIUSEPPE
TROLIO ANGELICA
CENSORI CARLOTTA
CICCARELLI MICHELE PIO
SABBRACONE GIORGIA LETIZIA
ZAPPACOSTA ELIA
CASOLINO GIOELE
SUGAMELE CARMELO
TALIA REBECCA
Istituto Comprensivo Brigida:
CRAVERO ILARIA
TRAVAGLINI MARCO
DI STEFANO LUCA
D’ARCANGELO MICHELE ROMAN
GALASSO FRANCESCA
GUERRA ANDREA
Istituto di istruzione superiore G. Boccardi:
BORON DOMINIKA
CATERINO FRANCESCA
CORNACCHIONE GIANMARCO
DANIELE ANTONIO
DI IULIO FRANCESCA
GASBARRO LEA
MUROLO FEDERICA
MUSACCHIO MICAELA
PERELLI ANTONELLA
RUSSO LAURA
Istituto di istruzione superiore Ettore Majorana:
DE SANTIS GIUSEPPE
DE SANTIS LUIGI
DI TANNA LUCA
GARZARELLA LORIS
MIOZZI NOEMI
PASQUINI SIMONA
SANTARELLI MICAELA
SAPPRACONE DENNIS
SENZAMICI MARCO
Scuola secondaria I.P.S.E.O.A. Federico di Svevia:
MARANGI LUCA
TRAVAGLINI FEDERICA
FIORILLI CHIARA
MONTO’ ALESSIA
ANDRONE SANTINA
FITTI REBECCA
GABRIELE JESSICA
D’OVIDIO ALESSANDRO
FARINELLI ANASTASIA
IORIO ALESSIA PIA
PETTI LUCIA
DIA PATHE
VITULLI CARLO ANDREA
Istituto Comprensivo Schweitzer:
SCIARRETTA GIULIA
VARANESE GIULIA
D’AGOSTINO ALLEGRA
MACCARONE CAROL
Liceo Classico:
PILONE DANIELA
SIMEONE MARIAROSA
AMOROSA FRANCESCA
CAPPELLA CHIARA
D’AGOSTINO FEDERICA
MACCARONE MARCO
MANGANELLI VALENTINA
TERONE GIUSEPPE
Liceo Scientifico:
CAPUANO ANDREA
DI TEODORO VALERIA ANTONELLA
GIACOBBE ELEONORA TERESA
CELESTE CONCETTA VALENTINA
DI SALVO ENRICO
MANES GIUSEPPE
MILETTI VINCENZA
SALERA EMANUELE
TERRERI GAIA AURORA
BRACUTI ALESSIO
LUISI CHRISTIAN
PIANO LORENZA
POPPO GIULIA SANTINA
RICCI SARA
SELVAGGIO LUCA
SIMONE MISIA
CIANITTO ALESSANDRA
CIERI LUDOVICA
DI SIENA SARA
D’ONOFRIO FEDERICO PIO
TUFILLI PIERO
PLESCIA NICOLA