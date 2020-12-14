‘Gente di mare’, i premiati delle scuole e dell’Università. Elenco aggiornato

di - 14 Dicembre 2020 - 11:58

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TERMOLI, PREMIO GENTE DI MARE 2020

Il Comune di Termoli ha reso noto l’elenco aggiornato dei premiati ‘Gente di mare’ delle scuole e dell’università, ovvero quegli studenti meritevoli che si sono distinti nell’ambito scolastico e accademico.

Università:

AMORUSO ILENIA

BUONO MARTINA

BURZOMATO ARTURO

CAPASSO MARIAPAOLA ANNA RITA LIBERA

CAPOBIANCO TINA

COCCHIARELLA MICHELA

GALANTE ANTONELLA

LIPPOLIS DORIANA

LOGIUDICE GIOVANNI

MASTROSTEFANO GIADA

NUZZI RAFFAELLA

PAGANO LAURA

PASSARELLI MICHELE

ROMSTAIN EVELYN

SALDI STEFANIA

SALIOLA VALENTINA

SCUTTI SIMONA

SEBASTIANELLI GIOVANNA

STELLUTI GESSYCA

TAGARELLI SABRINA

VIRGILIO GIADA

VITONE ANTONELLA

ZARLENGA ANTONIA

 

Istituto Comprensivo Bernacchia:

D’AIMMO NICOLA

LA TORRE GIULIA

SCRASCIA GIUSEPPE

TROLIO ANGELICA

CENSORI CARLOTTA

CICCARELLI MICHELE PIO

SABBRACONE GIORGIA LETIZIA

ZAPPACOSTA ELIA

CASOLINO GIOELE

SUGAMELE CARMELO

TALIA REBECCA

 

Istituto Comprensivo Brigida:

CRAVERO ILARIA

TRAVAGLINI MARCO

DI STEFANO LUCA

D’ARCANGELO MICHELE ROMAN

GALASSO FRANCESCA

GUERRA ANDREA

 

Istituto di istruzione superiore G. Boccardi:

BORON DOMINIKA

CATERINO FRANCESCA

CORNACCHIONE GIANMARCO

DANIELE ANTONIO

DI IULIO FRANCESCA

GASBARRO LEA

MUROLO FEDERICA

MUSACCHIO MICAELA

PERELLI ANTONELLA

RUSSO LAURA

 

Istituto di istruzione superiore Ettore Majorana:

DE SANTIS GIUSEPPE

DE SANTIS LUIGI

DI TANNA LUCA

GARZARELLA LORIS

MIOZZI NOEMI

PASQUINI SIMONA

SANTARELLI MICAELA

SAPPRACONE DENNIS

SENZAMICI MARCO

 

Scuola secondaria I.P.S.E.O.A. Federico di Svevia:

MARANGI LUCA

TRAVAGLINI FEDERICA

FIORILLI CHIARA

MONTO’ ALESSIA

ANDRONE SANTINA

FITTI REBECCA

GABRIELE JESSICA

D’OVIDIO ALESSANDRO

FARINELLI ANASTASIA

IORIO ALESSIA PIA

PETTI LUCIA

DIA PATHE

VITULLI CARLO ANDREA

 

Istituto Comprensivo Schweitzer:

SCIARRETTA GIULIA

VARANESE GIULIA

D’AGOSTINO ALLEGRA

MACCARONE CAROL

 

Liceo Classico:

PILONE DANIELA

SIMEONE MARIAROSA

AMOROSA FRANCESCA

CAPPELLA CHIARA

D’AGOSTINO FEDERICA

MACCARONE MARCO

MANGANELLI VALENTINA

TERONE GIUSEPPE

 

Liceo Scientifico:

CAPUANO ANDREA

DI TEODORO VALERIA ANTONELLA

GIACOBBE ELEONORA TERESA

CELESTE CONCETTA VALENTINA

DI SALVO ENRICO

MANES GIUSEPPE

MILETTI VINCENZA

SALERA EMANUELE

TERRERI GAIA AURORA

BRACUTI ALESSIO

LUISI CHRISTIAN

PIANO LORENZA

POPPO GIULIA SANTINA

RICCI SARA

SELVAGGIO LUCA

SIMONE MISIA

CIANITTO ALESSANDRA

CIERI LUDOVICA

DI SIENA SARA

D’ONOFRIO FEDERICO PIO

TUFILLI PIERO

PLESCIA NICOLA

 

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