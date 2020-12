DOMENICA 27 Il maltempo è ancora sul Molise in questa domenica post natalizia. Al mattino avremo una nuvolosità diffusa e piogge sui rilievi collinari del basso Molise, col trascorrere delle ore la situazione non migliorerà, anzi, tenderà a peggiorare con altre precipitazioni dalla costa fino al confine con l’Abruzzo (Trivento ma anche Agnone). Tempo instabile anche in serata e durante la notte sebbene la pioggia dovrebbe cessare grazie a un lieve miglioramento del quadro meteorologico. Questa ultima parte del weekend sarà caratterizzata anche da basse temperature e foschie dopo il tramonto.

LUNEDI’ 28 Sembreranno due regioni molto distanti l’ala orientale e quella occidentale del Molise: dalle prime ore del mattino avremo piogge e rovesci nella provincia di Isernia dove non mancherà anche qualche debole nevicata. Il basso Molise avrà il cielo coperto che che grazie a una moderata ventilazione diventeranno sereno a metà giornata. Più omogenea la situazione in serata quando pioverà praticamente ovunque (neve in alto Molise). Durante la notte tornerà il sereno sempre grazie ai venti di Scirocco su gran parte del Molise centrale. In calo la colonnina di mercurio.

MARTEDI’ 29 Una illusione il cielo sereno che avremo in questo martedì. Al mattino pochissime nubi e tanti spazi soleggiati, poi, nel pomeriggio torna la pioggia che sarà debole o quasi assente in basso Molise, alternata a schiarite altrove. Continuerà a piovere anche durante la sera/notte ma senza rivelarsi particolarmente copiosa. Dopo giornate di gelo risalgono anche le temperature.