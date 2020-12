Termoli

Gli uomini del comandante Di Vito proseguono le verifiche nell’ospedale di Termoli per accertare il rispetto dei percorsi separati, visto che anche il nosocomio adriatico ospita in Pronto soccorso pazienti infetti. Dal segretario regionale Pd Facciolla una denuncia corredata di fotografia sulle lunghe attese per sottoporsi a tampone nel vecchio nosocomio di via del Molinello. E intanto domattina, mercoledì, presidio di protesta degli operatori della sanità davanti il San Timoteo.