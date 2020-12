Turismo & brand

L'annuncio del sindaco Roberto Gravina dopo che il capoluogo è risultato tra le 31 città italiane vincitrici dell’avviso Italia City Branding: la Presidenza del Consiglio dei ministri ha finanziato i progetti presentati dall'amministrazione per una delle opere incompiute di Campobasso. La riqualificazione della struttura, unitamente, all'attivazione di nuovi servizi come i punti di ricarica per veicoli elettrici consentirà di raggiungere i principali luoghi d'interesse, dal Castello Monforte al quartiere della street art. Previste anche aree gioco per i più piccoli.