Forte vento di scirocco fa danni al parco di Termoli, alberi sradicati

Diversi alberi all’interno del parco comunale ‘Girolamo La Penna’ di Termoli sono caduti a causa del forte vento di scirocco che nelle scorse ore è stato protagonista sulla costa molisana.

Un grosso ramo crollato si trova a lato del circolo Tennis e per fortuna non ha procurato feriti né danni a cose ma ostruisce il passaggio in una delle aree del parco. In altre zone gli alberi sono stati praticamente sradicati dalle folate ma si trovano in punti dove non ci sono percorsi pedonali.

I cittadini segnalano la necessità di un intervento di manutenzione del verde e cura dell’unico polmone verde della città.