Esposito da urlo e Tenkorang-gol ribaltano il Vastogirardi e lanciano i Lupi al 1° posto

Il Lupo torna a vincere e riassapora la vetta in solitaria (il Notaresco espugna Castelnuovo). Ma che fatica. Finisce 3-2 il match infrasettimanale contro il Vastogirardi, in vantaggio e poi ribaltato da un Campobasso convalescente e trascinato da un super Vittorio Esposito a segno su rigore e con una magia di sinistro sottolineata da due minuti di applausi dei pochissimi presenti.

Le scelte. Cudini concede una chance a Di Domenicantonio, per la prima volta titolare quest’anno. Sull’altra sponda formazione tipo con Pesce che recupera a centrocampo. Lupi con un’insolita divisa completamente arancione, altomolisani in blu. Al quarto d’ora prima vera iniziativa campobassana: Di Domenicantonio trova in mezzo all’area Cogliati che non aggancia ma obbliga il difensore a mettere in corner. Ben più corposa l’opportunità costruita sull’asse Esposito-Candellori, il passaggio al centro non viene raggiunto da Tenkorang per pochi centimetri.

Match in equilibrio. La risposta altomolisana al 24′, quando Ruggieri dai trenta metri scarica a rete una botta centrale che Piga vede con qualche secondo di ritardo prima di deviare in angolo. Poi proteste ospiti per un presunto fallo al limite dell’area non ravvisato, da rivedere. Come il rigore chiesto dai rossoblù per un possibile fallo di mano. Prima della mezz’ora Ruggieri va vicinissimo al gol, di nuovo su punizione: Piga questa volta deve impegnarsi per neutralizzare la traiettoria del pallone destinata all’angoletto.

Primo tempo negativo per i Lupi, molto aggressivo e organizzato il Vastogirardi.

Ripresa, ed è subito Vastogirardi. Al 4′ gli ospiti passano: il Campobasso perde palla sulla sinistra, ne approfitta Guida che sferra una conclusione velenosa che si insacca. 0-1. Reazione immediata, Di Domenicantonio sfiora il palo di testa. Ma ora tutto è in salita per Menna e soci. Cogliati viene fermato in fuorigioco ai più parso inesistente.

Al 62′ rigore per i Lupi: Esposito viene contrastato in area da Pesce, per l’arbitro è fallo da rigore. Esposito lo insacca, 1-1.

Ma gli altomolisani restano pericolosi: Merkaj si divora l’1-2 in contropiede calciando su Piga. Alla mezz’ora la svolta: il cross di Fabriani è perfetto per la testa di Tenkorang, incornata sul portiere e gol sulla respinta.

Ma la cosa più bella la regala Vittorio Esposito: un sinistro magico dal limite a scavalcare Guerra per il tris. Partita in cassaforte. In pieno recupero gli altomolisani colpiscono con Cagnale, solo in area. Finisce 3-2.

CAMPOBASSO 3

VASTOGIRARDI 2

CAMPOBASSO: Piga, Fabriani (84′ Martino), Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Tenkorang, Candellori, Cogliati, Esposito (87′ Zammarchi), Di Domenicantonio.

ALL.: Cudini

VASTOGIRARDI: Guerra, Guglielmi (85′ Cagnale), Pacciardi, Mele, Ruggieri, Raucci (82′ Camara), Minchillo (78′ Fraraccio), Pesce (73′ Acunzo), Merkaj, Guida, Salatino.

ALL.: Prosperi

ARBITRO: Leone di Barletta

Assistenti: Martinelli di Potenza e Russo di Torre Annunziata

MARCATORI: 49′ Guida (V), 63′ Esposito (rig.) (C), 75′ Tenkorang (C), 80′ Esposito (C), 94′ Cagnale (V).

Note: ammonito al 26′ il tecnico del Vastogirardi Prosperi per proteste. Ammoniti Tenkorang (C). Gara giocata a porte chiuse.

FOTOSERVIZIO GIUSEPPE TERRIGNO