La pandemia non ferma la scuola. Nonostante l’emergenza e la didattica a distanza, il Boccardi – Tiberio di Termoli continua in prima linea le sue attività progettuali a livello europeo.

Ha preso il via infatti “Erasmus+ KA2”, progetto biennale coordinato dalla Silales r. Laukuvos Norberto Veliaus gimnazija della Lituania, che per ben due anni vedrà l’Istituto di via De Gasperi lavorare assieme alla Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Targu Jiu della Romania e alla Ozel Butik Egitim Ilgi Anadolu Lisesi della Turchia.

Il lavoro, intitolato “Sport is a game, no fight, let’s play”, svilupperà, a partire dal fairplay richiesto nella pratica sportiva, i temi del bullismo, del cyberbullismo, della violenza verbale in presenza e sui social.

Gli alunni, pertanto, guidati da sei docenti del team del progetto, saranno chiamati a collaborare per mettere in campo strategie comuni che puntino alla promozione di una cultura di uguaglianza, rispetto e inclusione.