Epidemia in Molise, segnali di miglioramento. Tasso occupazione Terapie Intensive più basso d’Italia

Sono migliorati, rispetto alla settimana precedente, i dati che riguardano l’epidemia in Molise rilevati dall’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe (2-8 dicembre).

Minore l’indice di trasmissibilità del virus (e il tasso positivi su test effettuati si assesta sul 10%) e in particolare si nota una riduzione dei casi attualmente positivi. Notizie migliori anche per quanto riguarda le ospedalizzazioni e in particolare i tassi di occupazione dei posti letti occupati da pazienti Covid, sia in Area Medica che in Terapia Intensiva, entrambi al di sotto – per il Molise – della soglia d’allarme, stimata nel 40% per quanto riguarda la prima e nel 30% per quanto riguarda la seconda. Ebbene, in Molise le Terapie intensive sono ‘piene’ al 24% (meglio di noi in Italia solo Campania, Basilicata e Calabria) mentre l’Area Medica per pazienti Covid è occupata solo per il 30%, ed è il dato più basso in Italia.

Dalla Fondazione indipendente fanno sapere che sono ancora alti i decessi e che è in riduzione la capacità diagnostica rispetto ai sette giorni precedenti. Tradotto: si sono fatti meno tamponi e dunque sono meno i casi testati. Miglioramento non significa però che le cose vadano bene. La circolazione virale è ancora alta e il fatto che siamo classificati come ‘zona gialla’ può essere un fattore di rischio.