Energia: dalle fossili alle rinnovabili, tecnicalità, vantaggi, dubbi

Una delle azioni più importanti, che tutti i Paesi della UE dovranno inserire all’interno del Recovery Plan, da presentare alla Commissione Europea, è il PNIEC (Piano Nazionale Energia Clima). Quello italiano, al momento, prevede che, al 2030, il contributo delle fonti rinnovabili di energia sia pari al 55% della domanda prevista. Il dato è in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo che, nel prevedere di ridurre del 55-60% le emissioni di CO2 entro lo stesso anno, indica che la frazione elettrica dovrà coprire più del 60% dell’intera domanda delle rinnovabili.

Stando così le cose, il dover/voler attuare una sempre maggiore decarbonizzazione e una crescente elettrificazione del sistema energetico, per le sempre più numerose attività e servizi richiedenti energia elettrica, diventa ineludibile non soffermarsi sul grado di efficientamento del diffuso sistema distributivo delle fonti rinnovabili sul territorio.

Di conseguenza, i quantitativi di energia elettrica che le reti dovranno distribuire nei prossimi decenni tenderanno inesorabilmente ad aumentare. Di conseguenza e inevitabilmente, gli schemi distributivi tradizionali, ad asse ramificato, quelli che a partire dalla centrale, con carichi energetici di grande rilevanza, raggiungono i più remoti utilizzatori, sono destinati all’oblio. A sostituirli, a causa delle nuove modalità produttive e utilizzatrici, saranno moduli reticolari, di contenute e conformi dimensioni.

Gruppi di prosumer (produttori-consumatori), supportati da tutta una serie di servizi innovativi, controllabili a distanza, con sistemi di accumulo, giornalieri e stagionali, di varia natura e dimensioni, dovranno, perciò, esser sempre più capaci di fornire, mediante maglie reticolari, adeguatamente approntate, il fabbisogno energetico, in grado di soddisfare le esigenze in corso.

In relazione alle fonti di approvvigionamento di energia sostenibile, è ampiamente accettato, sia il principio di quanto fornito, per via diretta o indiretta dal Sole, come il fotovoltaico e l’eolico, che quanto originato dalla risorsa geotermica, nelle sue varie applicazioni d’uso. Stesso discorso vale per tutte le altre tecnologie, capaci di trarre energia, indirettamente, anch’esse, dalla fonte solare, dai tanti e numerosi fenomeni presenti in natura, quali ad esempio le onde e le maree o di provenienza chimica e/o biochimica.

In considerazione, infatti, del definitivo e irreversibile passaggio dal principio di economia lineare a quello di circolare, è largamente accettata l’idea dell’uso e del riuso di quanto ricavabile dagli scarti organici, quelli da cui ricavare non trascurabili quantitativi di biogas/biometano, a favore delle esigenze energetiche di presidi industriali, per la funzionalità dei servizi e le quotidiane esigenze della popolazione.

Il prefissato intento concettuale consiste nel favorire la continua e costante diminuzione dell’uso di materie prime provenienti dal mondo minerale e il conseguente aumento di ogni e qualunque materiale di origine biologica, proveniente da precedenti azioni di riciclo.

Permangono dubbi e considerazioni varie, altresì etiche, per alcune fonti derivanti dalla risorsa di biomassa coltivata, in particolare e soprattutto per quelle potenzialmente in grado di interferire con le esigenze alimentari di larghe fasce di popolazioni in varie parti del mondo, se non altro per gli evidenti limitati quantitativi producibili, immagazzinabili e potenzialmente, disponibili.

Angelo Sanzò

Presidente Comitato Scientifico Legambiente Molise