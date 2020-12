Il 9 dicembre gli alunni di Campobasso torneranno in classe dopo il ponte per la festa dell’Immacolata concezione. Le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza nelle scuole elementari: la decisione del sindaco Roberto Gravina sarà formalizzata in un’ordinanza che sarà emessa a breve e anticipata con una nota stampa inviata oggi pomeriggio (7 dicembre) nelle redazioni giornalistiche.

Per il primo cittadino cittadino del capoluogo non ci sono motivi per chiudere le primarie dal momento che non si registrerebbero particolari criticità dal punto di vista dei contagi, come accertato dallo stesso Comune dopo gli opportuni chiarimenti chiesti all’Azienda sanitaria regionale.

Gravina dunque, come tanti suoi colleghi amministratori (Termoli, ad esempio), ha deciso di superare l’ordinanza (la numero 51) firmata questa mattina dal presidente della Regione Molise Donato Toma e “per altro non condivisa preventivamente con i sindaci”, ribadiscono dal Municipio di Campobasso non lesinando una critica nei confronti dello stesso Governatore.

Inoltre “visto il riferimento esplicito fatto nell’ordinanza del Presidente all’incremento dell’indice di contagio in regione, come certificato dal report n. 29 del Ministero della Salute aggiornato al 2 dicembre 2020 – ha aggiunto Gravina – chiederò anche al Dipartimento di Prevenzione di Asrem un focus sulla situazione epidemiologica generale nella città di Campobasso alla data di oggi e riferita al periodo temporale intercorrente dal 29 novembre al 6 dicembre 2020; un report giornaliero della situazione epidemiologica cittadina e su quella riguardante la popolazione studentesca delle sole scuole dell’infanzia e delle primarie, tenendo conto del fatto che purtroppo Campobasso non è presente al tavolo dell’unità di crisi”.

Quindi, per gli alunni della primaria la didattica si svolgerà regolarmente in presenza. E l’ordinanza, attesa oggi da tanti genitori di Campobasso, potrebbe suscitare reazioni.