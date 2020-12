Disordini in 2 locali pubblici, scatta il Daspo Willy per un termolese e uno straniero

Un termolese di 46 anni e uno straniero di 52: è scattato nei loro confronti il daspo urbano, definito anche ‘norma Willy’ (dal nome di Willy Monteiro Duarte, vittima di un noto episodio di pestaggio avvenuto in un comune della provincia di Roma nel settembre scorso), adottato dal questore di Campobasso Giancarlo Conticchio.

“Con tali provvedimenti, di esclusiva competenza questorile, si intende dare una risposta immediata e concreta alla richiesta di sicurezza proveniente dall’intera collettività”, riferiscono dalla questura.

Sia il termolese che lo straniero sono coinvolti in due distinti episodi avvenuti il 25 novembre e il 5 dicembre.

Il termolese 46enne è stato denunciato per il reato di minaccia a pubblico ufficiale dopo i fatti accaduti all’interno di un esercizio pubblico della cittadina adriatica. Qui l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool, ha iniziato a molestare gli altri avventori che hanno chiesto l’intervento della forza pubblica. Una volta giunti sul posto, nel tentativo di ristabilire l’ordine all’interno del locale, il termolese 46enne ha iniziato ad inveire anche contro i poliziotti. Comportamenti che poi si sono tramutati in vere e proprie minacce.

Un episodio simile è avvenuto in un bar di Termoli. Protagonista, in questo caso, un cittadino extracomunitario di 52 anni che, dopo aver creato non pochi problemi agli avventori del locale, ha fisicamente aggredito gli operatori della Volante del locale Commissariato nel frattempo intervenuti su segnalazione del gestore.

Nei suoi confronti è scattato dunque il secondo daspo urbano. Inoltre lo straniero, sempre residente a Termoli, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Al tempo stesso il questore della Provincia di Campobasso ha deciso, con un altro provvedimento, che non potranno accedere per un anno agli esercizi pubblici teatro dei fatti di cui sono stati protagonisti nonché stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi.

“La tipologia di provvedimento – ricordano dalla Questura – si inserisce nel solco degli interventi di potenziamento della sicurezza urbana, con il precipuo fine di rendere più incisive e penetranti le misure di contrasto a fenomeni di violenza perpetrati nelle aree urbane, soprattutto a seguito della violenta aggressione di cui è rimasto vittima Willy Monteiro, verificatasi a Colleferro (RM)”.