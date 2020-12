Disagi al parco di Termoli: “Non esce acqua dalle fontanelle pubbliche”

Disagi sono stati segnalati nelle ultime ore al parco di Termoli, dove a quanto pare manca l’acqua dalle fontanelle pubbliche.

“Da più di una settimana non esce acqua, anche nella dog area non c’è modo di utilizzarla” segnala un cittadino che abitualmente frequenta il polmone verde della città. Lo stesso cittadino ha fatto sapere di aver contattato la Crea per segnalare il disagio. “Ma l’azienda mi ha risposto di non essere competente”.

Una risposta che lascia un po’ interdetti, essendo la Crea la società che gestisce l’acqua pubblica a Termoli. “Sono rimasto senza parole” il commento di chi ha inoltrato la segnalazione.