Parità di sessi, disparità di stipendi: il divario retributivo di genere in Italia e in Molise

Mara Coccitto ha 24 anni, è nata a Termoli. Dopo la Triennale in Economia e Commercio conseguita ad Ancona, dove si sono trasferita a 16 anni per motivi sportivi, essendo stata presa nella squadra di basket femminile locale, si sta laureando in International Economics and Business. Terminerà il percorso col conseguimento della doppia laurea in Economic Analytics presso la University of Technology di Danzica, in Polonia. Affascinata dall’economia internazionale e dalle relazioni interculturali, ama conoscere, esplorare e mettersi continuamente in gioco in nuove situazioni ed esperienze.

Greta Polimene, 28 anni di Termoli. Laureata in Sviluppo locale e globale; attualmente vive a Milano e lavora presso Fondazione AVSI ONG dove gestisce il rapporto tra l’Italia e alcuni Paesi in via di sviluppo per il progetto di Sostegno a Distanza e le attività che lo riguardano. Molti dei suoi principali interessi ruotano attorno al mondo della cooperazione e dello sviluppo, diritti umani, politiche sociali ma è anche appassionata di fotografia.

Potrebbe sembrare assurdo che nel 2020 si debba ancora parlare di discriminazioni quando si tratta di donne; eppure sono molteplici gli ambiti in cui queste ultime sono discriminate nel nostro paese.

L’Osservatorio JobPricing, nel suo studio annuale, rivela che “a parità di lavoro con un collega uomo, in Italia è come se una donna cominciasse a guadagnare da Febbraio, prima di quella data lavorerebbe gratis.”

Da questa semplice frase emerge un problema fin troppo importante per essere trascurato: il gender pay gap, anche detto divario retributivo di genere.

Cos’è il gender pay gap ed in che contesto si inserisce tale problematica?

Il gender pay gap è un indice che stima la differenza tra il salario annuale medio percepito dalle donne e quello percepito dagli uomini. Esso è da considerarsi un elemento chiave per la tematica “differenza di genere” (o gender gap) poiché ci mostra quanto essa non sia circoscritta ad un semplice settore ma, in realtà, sia una problematica ormai insita nella società contemporanea. Guardando ai dati, in Europa il gender pay gap è pari al 14.1%, ciò vuol dire che le donne guadagnano in media il 14,1% in meno degli uomini. Tuttavia, nella nostra Unione la situazione varia da paese a paese, passando da stati in cui le politiche sono maggiormente inclusive e finalizzate alla riduzione di tale divario, a stati in cui tale problematica sembra ormai cronicizzata all’interno della società. Ed è proprio tra questi ultimi che si colloca il nostro Paese.

Perché il lavoro è da considerarsi il tallone d’Achille nella realtà italiana?

Secondo il World Economic Forum, l’Italia è la peggiore per equità di genere nell’Europa occidentale e risulta essere anche tra gli stati meno performanti in tutta l’area OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). Nel 2019, la differenza retributiva tra uomini e donne è peggiorata, attestandosi all’11.1% pari ad oltre 3.000 euro lordi annui a sfavore delle lavoratrici. Molti studi inoltre rilevano che le donne guadagnano meno dei loro colleghi maschi sia in caso di parità di ruolo professionale che di parità di settore d’impiego. Ad oggi, la situazione sembra addirittura peggiorare per via delle misure di lockdown adottate per contenere la pandemia da coronavirus. Tali misure restrittive, infatti, hanno una ricaduta piuttosto rilevante sulle spalle delle donne. L’ultima edizione del rapporto Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, parla chiaro: “L’impatto economico e sociale della pandemia ha innescato nel Paese nuove forme di povertà e un’emergenza alimentare mai così grave. In Italia è boom di nuovi poveri, anche tra le persone in età lavorativa, e a pagare sono in particolare donne e minori.”

Ma quali solo le cause di una performance così tanto negativa?

A tal proposito è bene fare riferimento a tre macro-fattori: minor partecipazione delle donne al mercato del lavoro; maggior difficoltà delle donne ad accedere alle posizioni meglio remunerate (dirigenti e quadri) e minor retribuzione che le donne percepiscono, seppur con pari condizioni lavorative tra uomo-donna.

Più in dettaglio, analizzando le ragioni di tale penalizzazione, si è visto come questi tre macro-fattori trovino radici essenzialmente in due elementi: il così detto “skill mismatch” e lo squilibrio in tema di cure familiari.

Il primo elemento evidenzia come i titoli di studio e carriere scolastiche delle donne, seppur avanzate, non risultano compatibili con l’attuale domanda di lavoro. Basti pensare, che le donne laureate nelle discipline STEM (Science, Technology, Engeenering, Mathematics) sono ancora una minoranza nonostante le stesse siano tra quelle che offrono attualmente più opportunità, sia in termini occupazionali sia di crescita remunerativa. Questo elemento sottolinea come le donne, nel mondo del lavoro della nostra Italia, vivono una condizione di segregazione sia orizzontale, sia verticale. Orizzontale perché lavorano prevalentemente in ambiti meno prestigiosi e meno retribuiti. Verticale perché è raro trovare donne nelle posizioni apicali. Basti pensare che solo il 28% delle posizioni dirigenziali nelle aziende private italiane è ricoperto da donne.

Per quanto concerne il secondo elemento, si è visto come le cure familiari pesino maggiormente sulle spalle delle donne piuttosto che degli uomini non solo in caso di maternità. Considerando le coppie con figli in cui entrambi i partner lavorano, in Italia siamo infatti ancora ben distanti dalla parità di genere nella distribuzione dei ruoli di cura. Si è stimato che le donne dedicano in media il 22% del proprio tempo al lavoro familiare, mentre gli uomini solo il 9%.

È abbastanza intuitivo, quindi, come il punto cruciale nella vita di molte donne sia proprio la “conciliazione” tra attività lavorativa e l’essere madre che porta spesso ad una quasi assenza delle donne nelle posizioni apicali del mondo del lavoro.

E per quanto riguarda la nostra regione?

Bene, anche qui la situazione non è molto positiva. I dati dell’Istituto Nazionale di Statistica, infatti, mostrano che il tasso di occupazione femminile è nettamente inferiore rispetto a quello maschile. Ricordando che per tasso di occupazione si fa riferimento al rapporto percentuale tra il numero di persone occupate e la popolazione, quello “femminile” è dato dal rapporto percentuale delle donne occupate (in età 15-64 anni) sulla popolazione (nella corrispondente classe di età), mentre quello “maschile” vede lo stesso rapporto calcolato sulla popolazione maschile. Stando ai dati ISTAT, nelle province della regione Molise, nel 2019 si è registrato un tasso di occupazione femminile del 42.4% (Campobasso) e del 45.3% (Isernia) contro i valori nettamente superiori del tasso di occupazione maschile, quale 66.0% (Campobasso) e 64.7% (Isernia).

Ma è possibile un’inversione di marcia?

Mara: Nonostante questa situazione riveli che l’arretratezza culturale si è combinata, in Italia, con una scarsa capacità delle imprese di comprendere come l’equità di genere sia non soltanto un tema di giustizia e di responsabilità sociale, ma anche di performance; e nonostante alcuni tentativi di accelerare il percorso di parità (basti pensare alla legge Golfo-Mosca sulle quote rosa nelle società quotate nella Borsa Italiana), ritengo che il nostro Paese debba applicare una corretta politica retributiva che garantisca equità e meritocrazia andando a coniugare il valore del lavoro con quello della persona.

Tutto ciò potrebbe sembrare una condizione utopistica ma non è così. Esistono infatti Paesi che hanno buone performance per quanto concerne la parità dei sessi come ad esempio l’Islanda che, ad oggi, si è aggiudicata per l’undicesimo anno consecutivo, il titolo di “paese con la più alta parità di genere” come sottolineato dal Word Economic Forum. Giusto per citarne alcune, l’Islanda è stato il primo Paese ad istituire il congedo di paternità così che i genitori potessero dividere i loro mesi di congedo post-parto esattamente a metà con una retribuzione pari all’80% del proprio stipendio durante il congedo; nel 2018 l’Islanda diventa il primo paese al mondo in cui la parità di retribuzione tra uomini e donne è obbligatoria per legge: controlli stringenti e vincolanti della polizia e guardia di finanza islandese, fanno sì che sia il datore di lavoro stesso a dimostrare l’equa retribuzione di donne e uomini, non lasciandola più ai dipendenti stessi poiché si è visto che le donne “troppo spesso non denunciano discriminazioni retributive per paura delle conseguenze”. In ultimo, l’Islanda è il paese che mostra un’ampia partecipazione delle donne al mercato del lavoro, infatti tra le altre misure adottate in passato dall’Islanda per agevolare il ruolo delle donne, ci sono le quote per la partecipazione nei comitati governativi e nei consigli di amministrazione, largamente sostenute dalle forze politiche islandesi.

È sicuramente vero che non si può replicare il modello islandese ovunque, poiché ogni stato applica e modella la propria azione politica in base alla sua società, però ritengo che si dovrebbe imparare qualcosa da tale modello così che anche la nostra Italia, nonostante i progressi già ottenuti, possa ridurre ancora di più tale divario, il quale è segno di una società logorata dall’ineguaglianza e poco coesa dal punto di vista sociale.

Greta: Lavoro, famiglia, istruzione, violenza, e recentemente anche nuove tecnologie, sono tutti ambiti in cui risulta necessario intraprendere delle azioni positive per la parità di genere seguendo una duplice direzione: riforme strutturali e cambiamento culturale. Per le riforme strutturali, il pensiero si ricollega subito al caso sopra citato dell’Islanda con incentivi alla fruizione del congedo parentale da parte degli uomini e allungamento del periodo di paternità obbligatorio, ma anche all’incremento dei servizi di cura ai bambini sin dall’infanzia a prezzi accessibili, che favoriscano la conciliazione lavoro-famiglia. Inoltre, risultano cruciali azioni volte a promuovere la partecipazione femminile al mercato del lavoro e tutte quelle che tolgono gli svantaggi femminili nell’ascesa al potere.

Dal punto di vista culturale invece, la letteratura scientifica ha più volte confermato che le principali differenze di genere sono prettamente sociali; per questo le pari opportunità andrebbero insegnate come un valore sin dalla prima infanzia. Insegnare alle bambine e ai bambini, e prima ancora alle loro famiglie, che il genere non deve essere discriminante nella scelta del loro percorso educativo e che un giudizio negativo nei confronti di un comportamento non è tale solo se a compierlo è uno dei due generi, è fondamentale. D’altronde agire sulla cultura della parità dei e delle più giovani non può che avere un risvolto positivo per tutte e tutti.