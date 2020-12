D’Adderio nuovo mister della Vastese: quanti incroci sull’asse Campobasso-San Martino-Vasto

Non c’è che dire, a Vasto c’è un pezzetto importante di Molise. La società adriatica proprio nei giorni di Natale ha deciso di cambiare allenatore: esonerato Massimo Silva, che aveva allenato in passato il Campobasso e l’Isernia, si è deciso di puntare tutto sul trainer molisano Fulvio D’Adderio. Ex calciatore ai tempi della serie B dei Lupi, ha tantissime panchine in serie C ed esperienza da vendere.

Mercoledì 6 gennaio, al ritorno in campo, ci sarà proprio Vastese-Campobasso. Un derby nel derby per D’Adderio, che è di San Martino in Pensilis come Vittorio Esposito (ex di turno, tra l’altro). Un bell’incrocio, insomma, che viene completato dagli altri molisani presenti tra le fila della Vastese. A partire dall’agnonese Nicola D’Ottavio, indimenticato attaccante dei rossoblù negli anni più belli.

E ancora, il preparatore atletico è il campobassano Roberto Barrea e sempre del capoluogo è il collaboratore tecnico Simone Santone, figlio dell’ex direttore sportivo Giovanni. Infine, c’è Maurizio Sabelli, in passato colonna dell’Olympia Agnonese e altomolisano doc.

La Vastese finora ha deluso le attese e naturalmente i tifosi del Campobasso sperano di poter cogliere il bottino pieno all’Aragona, come successo quasi un anno fa, quando decise la partita un gol di Bontà. Un test duro che la prima della classe però vuole superare a pieni voti.