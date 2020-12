Da Montecilfone a Termoli, un dono di Natale per la squadra dei tamponi

Un dono per ringraziarli di tutto quel che stanno facendo. Parliamo dello staff del dottor Oriente – da noi ribattezzato ‘squadra dei miracoli’ – che lavora alacremente per garantire il tracciamento dei positivi al Sars-Cov-2.

Stamane, 18 dicembre, l’Amministrazione comunale di Montecilfone si è recata presso il centro che effettua i tamponi a Termoli per donare un piccolo pensiero a tutto lo staff del dottor Pierpaolo Oriente come segno di ringraziamento e gratitudine per tutto l’operato che hanno svolto e continuano a svolgere in questo momento così difficile per tutti.

“Auguriamo un sereno Natale a tutti loro e alle loro famiglie”.