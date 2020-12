Cus Molise protagonista a Radio News 24 con il personal trainer Soufi

Cus Molise protagonista su Radio News 24. Il personal trainer Abdessamad Soufi è stato ospite ieri mattina della trasmissione On Air Podcast Video nella quale si è parlato di attività fisica in un momento di forti restrizioni come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia.

Un appuntamento importante nel quale Soufi, laureato magistrale AMPA presso l’Università degli Studi del Molise presso la facoltà di Scienze del Benessere, ha spiegato i benefici dell’allenamento quotidiano e dato utili consigli agli ascoltatori facendo poi una panoramica sulla ‘nuova’ organizzazione del Cus Molise per quanto concerne i corsi online ai tempi del Covid 19.

“Al di là delle stagioni e dei problemi che stiamo vivendo – spiega Soufi nel suo intervento – l’attività fisica è importante per ognuno. Al Cus Molise abbiamo la possibilità di lavorare in ampi spazi e questo sicuramente agevola il compito. Attualmente stiamo svolgendo degli allenamenti all’aperto su prenotazione in modo da garantire tutte le misure necessarie per ridurre il più possibile il rischio di contagio. Inoltre si lavora molto bene anche con i corsi online. La tecnologia, soprattutto in momenti come questi, aiuta parecchio. E devo dire che la risposta è stata ed è molto positiva con tante adesioni dal punto di vista numerico. Questo certamente ci sprona ad andare avanti e a lavorare sempre meglio per mettere a disposizione degli utenti le nostre professionalità.

Quello che posso consigliare – prosegue il personal trainer del Cus – è di lavorare il più possibile all’aperto fino a quando il tempo lo consentirà con esercizi a corpo libero o con l’aiuto di attrezzi, corsetta e tutto ciò che si può fare al di fuori delle abitazioni e dei luoghi chiusi. Più in generale, per poter far fruttare l’attività fisica è importante dedicare all’allenamento almeno 35-40’ al giorno, anche in base a quelle che sono le esigenze e le necessità del momento di ognuno. Star bene con il corpo – chiosa Soufi – vuol dire stare bene con la mente”.