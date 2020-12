Due nuove vittime in Molise con il Covid che portano il totale del triste bilancio a 152. La prima è l’insegnante termolese Alba Pranzitelli. La donna, molto conosciuta in città, è spirata nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli.

La donna aveva 72 anni. Per Termoli dunque un nuovo lutto. Domani 11 dicembre in città si terranno i funerali, nella Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo partendo dall’ospedale di Campobasso A darne notizia in prima battuta il Comitato Molisanità113 che si stringe al dolore del dottor Giuseppe Pranzitelli per “la perdita della cara zia”.

Nelle stesse ore non ce l’ha fatta un 91enne di Toro, deceduto anche lui nel reparto di Malattie infettive.

In questo caso si tratta del primo decesso per covid nel comune amministrato da Roberto Quercio. Di ieri invece la prima vittima (un 60enne) a Baranello.

“Abbiamo subìto forte l’inizio della seconda ondata – ha riferito il primo cittadino Quercio – arrivando sui 18 contagi dal 30 settembre fino a metà ottobre. Oggi purtroppo abbiamo anche il primo decesso ed è ovvio che questo ci addolora. Dietro ad ogni caso positivo c’è in grande lavoro da parte nostra, per questo è fondamentale la collaborazione di tutti per evitare quanto più possibile tutte le possibilità di diffusione del contagio”.