Intorno alle 19.30 di ieri, sera di Natale, è arrivato a Roma il furgone contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia per il ‘vaccine-day’ europeo. Il viaggio del camioncino partito dal Belgio era iniziato ieri mattina. Intorno alle 9.30 aveva varcato il Brennero e poi scortato dalle auto dei Carabinieri ha continuato il tragitto fino all’ospedale Spallanzani.

Da domani, 27 gennaio, anche nella nostra regione prende ufficialmente il via la campagna contro il covid. In tutta Europa inizia la lotta contro il virus, la vaccinazione di massa contro il covid, il cosiddetto ‘Vax day’ come è stato definito utilizzando un’espressione che ricorda un altro importante momento della storia dell’Occidente: il ‘D-Day’, lo sbarco degli alleati in Normandia per liberare l’Europa dal nazifascismo.

Il nemico che ora l’Europa affronta si chiama Sars-cov-2, il virus che ha provocato un’epidemia mondiale in questo terribile 2020 che ci stiamo per lasciare alle spalle. Circa 70mila i morti in Italia, quasi 200 in Molise dove l’ospedale Cardarelli di Campobasso si è trasformato negli ultimi 12 mesi nella vera trincea di lotta e resistenza al nuovo coronavirus. E’ proprio qui, nell’unico hub per la cura dei pazienti covid (ospitati tra i reparti di Malattie Infettive e Terapia Intensive), che la campagna vaccinale contro il covid comincia: le prime 50 dosi saranno somministrate al personale sanitario già selezionato all’interno dello stesso nosocomio. In tutta Italia sono stati scelti 300 luoghi di somministrazione, in gran parte ospedali.

Inoltre nella nostra regione saranno vaccinati anche i circa quindici disabili della rsa ‘Domus Mariae’ di Baranello, “una delle poche strutture molisane covid free”, puntualizza il sindaco Marco Maio che ha autorizzato il funzionamento della casa di riposo nel 2016.

“Oltre 9mila dosi arriveranno a gennaio”, ha spiegato il presidente della Regione Donato Toma. “Dal 6 gennaio è previsto l’inizio della prima fase della campagna vaccinale anche in Molise. Da quella data si dovrà eseguire una prima somministrazione ai soggetti individuati, alla quale ne dovrà seguire una seconda (il cosiddetto richiamo) entro 19-23 giorni, per rendere completamente efficace la vaccinazione”. E poi, ha aggiunto il governatore, “individueremo altri centri per la somministrazione del vaccino. Mentre per gli ospiti delle case di riposo provvederemo ad effettuare il vaccino nelle stesse strutture da parte del personale del Cardarelli”.

A breve dunque il piano vaccinale entrerà nel vivo, mentre abbiamo superato la prima parte del mini-lockdown natalizio imposto dal Governo i cui effetti sulla diffusione del virus sono tutti da verificare. E quindi probabilmente solo nei prossimi giorni si potrà capire se si riuscirà a scongiurare la terza ondata che potrebbe essere devastante sul sistema sanitario nazionale.

Il Molise forse si farà trovato impreparato: ci sono dei ritardi nel completamento del padiglione dedicato alla cura dei pazienti covid. I lavori all’ex hospice, finanziati dal Governo e il cui inizio è slittato di qualche settimana, dovevano terminare a febbraio. Ma lo stesso Toma è scettico: “Credo che il padiglione sarà pronto più realisticamente entro marzo, so che bisognava validare alcuni progetti”. E questa non è una buona notizia.

(foto pagina Facebook Ministero della Salute)

