Copertura WiFi sempre più ampia a Guglionesi. L’amministrazione comunale guidata da Mario Bellotti con WiFi4EU ha infatti sposato il progetto che prevede e la collaborazione di comuni e consorzi municipali con la Commissione Europea per promuovere la connettività WiFi gratuita per cittadini e visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta Europa.

Anche per il Comune di Guglionesi sono stati terminati i lavori per la realizzazione di una rete di hotspot che servirà le principali zone della città, fornendo accesso gratuito alla rete internet. In totale sono 10 punti di accesso WiFi che sono stati installati e sono già operativi da alcuni giorni.

La rete, con SSID univoco, WiFi4EU, fornirà accesso secondo la tecnologia ‘Click to Connect’, ovvero basterà accettare le condizioni di utilizzo presenti sul portale si avrà in media accesso a internet. Il progetto, finanziato interamente dalla Comunità Europea, è stato realizzato in collaborazione con Dimensione srl che oltre all’installazione degli apparati fornirà la connettività Internet per l’intera durata del bando.

Queste sono le zone coperte dalla nuova rete: campo sportivo, municipio, villa comunale Largo Garibaldi, Largo piano delle Mura, Palazzo Massa su corso Conte di Torino, la scuola elementare di via Cavour, la scuola media di via Genova, scuola media di via Catania, le case Fiat di via Molise e il cosiddetto lungomare di viale Regina Margherita.