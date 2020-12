Comitato Commercianti Molisani chiede nuovo Bando a Toma

Parlano i numeri

Il mese più nefasto sul fronte dell’epidemia è stato quello di novembre, sia per quanto riguarda i decessi (89 in 30 giorni) sia per i ricoveri in ospedale, dove la nostra regione non ha ancora invertito la rotta. Il 1 novembre c’erano 30 pazienti covid al Cardarelli, un mese dopo sono diventati 74. Cosa ha inciso in questo andamento? Sicuramente il fatto che il Molise è stato risparmiato dalla prima ondata, ma anche la maggiore circolazione del virus dovuta a un’estate “sregolata” e al fatto che non siamo mai diventati zona rossa.