Come saranno gli Europei 2021?

Il 2020 era l’anno in cui si sarebbero dovuti giocare gli europei Uefa Euro 2020 ma purtroppo dopo la pandemia dovuta al Covid-19, si è dovuti correre ai ripari e spostare l’intera competizione all’estate 2021.

In questo 2020 uscire di casa è sempre stato sconsigliato dopo le misure prese per contenere il Covid-19, e la tendenza è stata il conseguente aumento delle attività svolte da casa, come testimoniano i dati riguardanti i siti di streaming e quelli di gioco online come sul portale StarVegas.

Anche il mondo del calcio si è adeguato a questa tendenza, in Italia ad esempio c’è stato uno stop di parecchi mesi durante il primo lockdown, per poi riprendere con tutte le dovute misure di sicurezza e senza pubblico negli stadi.

In seguito a questo stop dei campionati, che sono stati ripresi e finiti durante l’estate in quasi tutte le nazioni europee, anche la Uefa ha dovuto prendere provvedimenti, spostando la competizione degli Europei all’anno successivo.

Infatti la previsione attesa è che gli Europei vengano recuperati tra l’11 giugno e l’11 luglio 2021 e per la prima volta non ci sarà un unico paese ospitante.

La principale novità di questa competizione sarà il fatto che sarà itinerante in 12 città europee diverse: Roma, Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Dublino, Bilbao, Budapest, Glasgow, Baku, Monaco di Baviera, Londra e San Pietroburgo.

Le squadre che partecipano alla competizione sono 24 e sono divise in 6 gironi.

La partita inaugurale dell’Europeo, giocata nel girone A che si svolgerà tra Roma e Baku, verrà giocata a Roma, allo Stadio Olimpico.

Le fasi finali invece cominceranno il 26 giugno e termineranno con la finalissima l’11 luglio.

Non è ancora chiaro se le partite ammetteranno, anche in minimo numero, del pubblico, sarà decisiva l’evoluzione della situazione Coronavirus.

Per quanto riguarda la nazionale Italiana guidata da Roberto Mancini, l’aspettativa è molto alta per riscattare il fallimento dei mondiali del 2018, ma le prestazioni nei gironi di qualifica e nella Nations League fanno ben sperare, con l’Italia che è arrivata fino alle Final Four.

Sicuramente noi siamo impazienti di vedere quali squadre avranno la meglio!